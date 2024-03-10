Проблемы становятся серьезнее: о чем свидетельствует активизация Китая насчет войны в Украине

Китай снова активизировался по вопросам войны в Украине. Он отправил своего спецпредставителя правительства по вопросам Евразии Ли Хуэя в Украину, Россию и европейские страны. Там снова продвигают свое видение окончания войны.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко, отметив, что Китай снова пробует поднять свои предложения, которые были высказаны еще на первую годовщину полномасштабного вторжения. Тогда Пекин призвал пойти на переговоры.

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Какой смысл "турне" Ли Хуэя

Как отметил Чаленко, "турне" Ли Хуэя имеет цель еще и решить ряд других вопросов. К примеру, в Пекине "обижались" из-за того, что в 13 пакете санкций от ЕС ввели ограничения еще и в отношении китайских компаний.

Я думаю, что и в Киеве поднимался вопрос о спонсорах войны. В реестр спонсоров войны, который ведет НАПК, если не ошибаюсь, входит где-то 16 китайских компаний. То есть вместе с поднятием темы о каком-то там саммите, где надо также Россию пригласить, они решают и свои вопросы, касающиеся ограничений на Западе,

– сказал Чаленко.

Это демонстрирует, что война России против Украины влияет на экономику Китая. Поэтому нужно еще больше бить по китайским компаниям за поддержку оккупантов в войне против Украины. Чем больше Китай будет помогать России – тем больше его экономика должна страдать.

Китай порой присутствовал на саммитах от Украинской формулы мира. В Копенгагене, Джиде. Но на других – в Мальте, в Давосе – не было. Они игнорировали это. И сейчас выкатывают параллельный трек, где говорят, что игнорируйте то, что вы делали. А давайте делать, как говорит Китай. Это – ерунда,

– отметил Чаленко.

Китаю будет непросто здесь координировать позицию тех же стран Глобального Юга. Ведь Украина уже пригласила на первый Глобальный саммит мира 160 государств. Киев держит здесь инициативу, а Китай должен показывать, что не "выпал из лодки".

"Турне" Ли Хуэя: кратко