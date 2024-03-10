Про це 24 Каналу розповів керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко, зауваживши, що Китай знову пробує підняти свої пропозиції, які були висловлені ще на перші роковини повномасштабного вторгнення. Тоді Пекін закликав піти на переговори.

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Який сенс "турне" Лі Хуея

Як наголосив Чаленко, "турне" Лі Хуея має на меті ще й вирішення низки інших питань. До прикладу, в Пекіні "ображалися" через те, що в 13 пакеті санкції від ЄС ввели обмеження ще й щодо китайських компаній.

Я думаю, що і в Києві підіймалося питання щодо спонсорів війни. До реєстру спонсорів війни, який веде НАЗК, якщо не помиляюся, входить десь 16 китайських компаній. Тобто разом з підняттям теми про якийсь там саміт, де треба також Росію запросити, вони вирішують і свої питання, що стосуються обмежень на Заході,

– сказав Чаленко.

Це демонструє, що війна Росії проти України впливає на економіку Китаю. Тому потрібно ще більше бити по китайських компаніях за підтримку окупантів у війні проти України. Чим більше Китай допомагатиме Росії – тим більше його економіка має страждати.

Китай деколи був присутній на самітах від Української формули миру. У Копенгагені, Джиді. Але на інших – у Мальті, в Давосі – не було. Вони ігнорували це. І зараз викочують паралельний трек, де кажуть, що ігноруйте те, що ви робили. А давайте робити, як каже Китай. Це – нісенітниця,

– зазначив Чаленко.

Китаю буде непросто тут координувати позицію тих ж країн Глобального Півдня. Адже Україна вже запросила на перший Глобальний саміт миру 160 держав. Київ тримає тут ініціативу, а Китай мусить показувати, що не "випав з човна".

"Турне" Лі Хуея: коротко