Китай не хочет поражения России, поэтому может искать обходные пути для помощи, – военный эксперт

4 марта 2023, 10:54
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С начала полномасштабного вторжения России в Украину позиция Китая крайне неоднозначна. Дело в том, что китайцы очень не хотят поражения России.

В то же время, в Пекине боятся, что прямая военная помощь будет рассматриваться как повод для введения серьезных экономических санкций со стороны США и других западных стран. Об этом 24 Канала сказал военный эксперт Юрий Федоров.

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Китай постарается помочь

По словам военного эксперта, Китай может искать определенные обходные пути, чтобы оказать помощь российскому агрессору. Речь идет о Беларуси, Иране и других странах. Такое вполне возможно.

"Я не уверен, что китайцы хотят победы России, но поражения точно не хотят. Это факт, ничего с этим не сделаешь. Позиция Китая далеко не самая благоприятная в этой войне. Не хочу огорчать, но нужно смотреть на вещи так, как они есть", – подытожил Федоров.

Чего не хватает в "мирных инициативах" Китая

  • Китай обнародовал свой "мирный план" по окончании войны России с Украиной. Однако это только позиция, а не реальные шаги.
  • Как отмечает политолог Тарас Семенюк, Китай хочет стать "иконой" авторитарного мира в противовес лидерству США в демократической части планеты.
  • Семенюк считает, что "мирный план" четко демонстрирует, как КНР видит окружающий мир. Если бы в Пекине действительно хотели завершения войны, то там назвали бы четкие шаги, которые нужно предпринять, чтобы завершить войну.
  • "Эта политика – это политика искривленных зеркал. Мне кажется, что Китай может больше, чем просто давать какие-то общие понятия того, что происходит вокруг света", – сказал политолог.
  • Также в этой позиции нет четкого определения, кто агрессор, а кто жертва.
Автор: Катерина Сердюк