Китай не хочет поражения России, поэтому может искать обходные пути для помощи, – военный эксперт

С начала полномасштабного вторжения России в Украину позиция Китая крайне неоднозначна. Дело в том, что китайцы очень не хотят поражения России.

В то же время, в Пекине боятся, что прямая военная помощь будет рассматриваться как повод для введения серьезных экономических санкций со стороны США и других западных стран. Об этом 24 Канала сказал военный эксперт Юрий Федоров.

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Китай постарается помочь

По словам военного эксперта, Китай может искать определенные обходные пути, чтобы оказать помощь российскому агрессору. Речь идет о Беларуси, Иране и других странах. Такое вполне возможно.

"Я не уверен, что китайцы хотят победы России, но поражения точно не хотят. Это факт, ничего с этим не сделаешь. Позиция Китая далеко не самая благоприятная в этой войне. Не хочу огорчать, но нужно смотреть на вещи так, как они есть", – подытожил Федоров.

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