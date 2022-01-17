Позиция не изменилась: Германия не собирается поставлять Украине оружие

Анналена Бербок заявила, что Германия не планирует поставлять оборонительное вооружение Украине. По ее словам, эта позиция неизменна.

Об этом немецкий министр иностранных дел сказала 17 января во время брифинга с Дмитрием Кулебой.

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Мы имеем четкую позицию. То, что было сказано несколькими месяцами ранее, неизменно. Позиция правительства Германии по поставкам оружия – известна. Это закреплено также в нашей истории,

– сообщила Анналена Бербок.

В ответ Дмитрий Кулеба указал, что привел аргументы и позицию Украины относительно поставок оружия.

"Мы знаем где, какое оружие можем держать. Прекрасно знаем, как его использовать для защиты нашей территории. И над этим ежедневно работаем. Наш диалог с Германией продолжится", – добавил он.

Оружие для Украины из Германии: главное

Ранее в СМИ писали, что Германия, где председательствовала Ангела Меркель, блокировала поставки вооружения Украине. К этому механизму канцлер якобы прибегала с мая 2021 года.

По информации FAZ, против предоставления вооружений выступает и глава МИД Германии Хайко Маас.

Владимир Зеленский в июне 2021 года призвал немецкое государство предоставить Украине летальное оружие. Несмотря на отказ президент еще надеялся получить от Германии помощь.

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