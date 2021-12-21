Позиция нового правительства Германии по поставке оружия Украине не изменилась, – посол

Новое правительство Германии не изменило своего мнения относительно поставки оружия Украине. Однако в Берлине обещают помочь с медтехникой и машинами для эвакуации раненых.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник. Он прибыл в резиденцию "Синегора" Ивано-Франковской области на совещание послов.

Тем временем Страны Балтии готовы оказать военную помощь Украине

Что касается оружия – позиция правительства не изменилась, – Мельник

Относительно оружия позиция не изменилась. И шансы на то, что она изменится, к сожалению, минимальна. Нынешняя коалиция, в частности "зеленые", которые являются нашими союзниками, именно в этой сфере выступают за еще более рестриктивную политику в сфере экспорта немецкого вооружения в целом. Возможны еще ограничения,

– объяснил Мельник.

По словам дипломата, есть хорошие шансы получить помощь в другой сфере. Она может относиться к медицинскому оборудованию и бронированным автомобилям. На таких машинах можно будет безопасно вывозить раненых. Поэтому, вся потенциальная помощь Германии касается больше последствий военных действий, чем их ведения.

Путин говорил с новым канцлером Германии

Отметим, что 21 декабря российский президент Владимир Путин провел переговоры с новым канцлером Германии Олафом Шольцем. Глава германского правительства призвал Путина к деэскалации.

Глава государства-агрессора, в свою очередь, традиционно пожаловался на действия Киева и "несоблюдение минских договоренностей".

Больше здесь Шольц призвал Путина к срочной деэскалации

Что известно о позиции Германии относительно угроз со стороны России:

Ранее немецкие СМИ сообщили, что именно Германия, которую представляла Ангела Меркель, блокировала поставку вооружения Украине в рамках НАТО.

Этот механизм Меркель использовала с мая 2021 года.

Буквально за несколько дней до истечения срока полномочий Меркель частично отказалась от своего вето.

Новая глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт убеждена, что проводить переговоры с Россией нужно.

При этом, подчеркнула Ламбрехт, Москва не должна указывать странам НАТО, что делать.

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