Трамп хочет заключить сделку с Путиным, – эксперт назвал единственную причину, которая его сдерживает

Президент США Дональд Трамп хочет завершения войны в Украине, чтобы достичь своих целей. Он хочет сблизиться с Россией, однако он видит наше государство как препятствие этому.

Британский журналист, публицист и издатель Питер Дикинсон озвучил 24 Каналу мнение, что Трампа сдерживает только страх перед реакцией американского общества. По его словам, американский лидер хочет заключить сделку с Владимиром Путиным.

Как Трамп видит войну в Украине?

Питер Дикинсон отметил, что широкий геополитический контекст войны России против Украины совсем не интересует Трампа. Для него это не борьба независимой нации против агрессивной имперской диктатуры.

С точки зрения Трампа это Америка и Россия, которые сближаются в его интересах, а препятствием этому является Украина. Соответственно Украина должна уйти с дороги. Для Трампа приемлемо все, что для этого нужно. Если это означает передать украинскую территорию, то так и будет. Здесь нет никаких границ,

– предположил журналист.

По его словам, Трампа сдерживает лишь мысль, как это будет выглядеть для американского сообщества. Ведь американцы сосредоточены на внутренней политике. Украина не входит в перечень приоритетов среднестатистического гражданина США, но они знают о ней.

Это нанесет ему вред внутри страны. Поэтому я думаю, это единственное, что его сейчас сдерживает. Он хочет заключить сделку с Путиным и сблизиться с россиянами. Он никогда этого не скрывал. Украина мешает этому. Именно так он воспринимает эту войну,

– объяснил публицист.

Почему Трамп хочет завершить войну в Украине?