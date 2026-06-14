Путин этого не ожидал: как Украина может изменить мнение Трампа о войне

Президент США Дональд Трамп в последние месяцы сосредоточен на урегулировании конфликта с Ираном. Зато за это время позиции России в войне против Украины ухудшились. И это проблема для диктатора Путина.

Общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин рассказал 24 Каналу, что Трамп уже как минимум несколько раз "прекращал" войну с Ираном. Сейчас раздаются сигналы, что Вашингтон и Тегеран якобы приблизились к реальному миру. Также в настоящее время Трамп не принимает активного участия в урегулировании войны в Украине.

Смотрите также Ракета "Фламинго" долетит и до Москвы: почему ее так назвали и как она уже терроризирует Россию

Как может измениться позиция Трампа по поводу войны в Украине?

По словам Рашкина, еще полгода назад Трамп пытался убедить Украину, что у нее вообще нет "козырей" в противостоянии с Россией. При этом сейчас РФ все сложнее противодействовать украинским дронам, которые создают все больше проблем. Ситуация меняется в пользу Киева. И Путин явно этого не ожидал.

Параллельно в Палате представителей прошел законопроект о новой безопасности помощи Украине и усилении санкций против России. Сейчас он затормозился в Сенате. Но кто знает, как все будет развиваться дальше.

Когда в Сенате будет 60 голосов за законопроект, он пойдет на голосование. Там не любят ставить на голосование законопроекты, которые не пройдут дальше. Тогда сенатор будет выглядеть плохо. Но сейчас продолжается давление на Россию на фронте; была интересная встреча Усика с Трампом и другие вещи. Да и сама слабость Трампа может подтолкнуть его к тому, что нужно ставить на Украину,

– отметил Рашкин.

Трамп может изменить мнение относительно войны в Украине: смотрите видео 24 Канала

По его мнению, сейчас у Украины есть окно возможностей, чтобы давить на Россию. На этом фоне Трамп вполне может начать давить на Россию, чтобы там наконец пошли на прекращение войны. Если же Путин откажется, то можно будет договариваться с другими российскими "игроками".

Трампу все равно – работать с Путиным или с кем-то другим. На мой взгляд, сейчас есть некая "папочка с деньгами" для прекращения войны. Кто их получит? Все равно. Не будет Путина – будет кто-то другой,

– считает Рашкин.

Добавим, что недавно президент Владимир Зеленский заслушал доклад украинской разведки о внутренней ситуации в России. В частности, недовольство населения действиями Путина продолжает расти. Также там фиксируется устойчивая тенденция к падению рейтингов правящей партии "Единая Россия". Это заставит Кремль идти на значительно более масштабные фальсификации на выборах в Государственную Думу РФ, которые состоятся в сентябре 2026 года.