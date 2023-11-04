Главный редактор Defence Express Олег Катков прокомментировал 24 Каналу слова Залужного о "порохе", который поможет выйти из позиционной войны.
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"Если поверхностно, без конкретики, это радиоэлектронная борьба, развитие дронов, улучшение спутниковой навигации, системы управления войсками, логистики", – перечислил Катков.
Украине нужен революционный скачок в оборонке
Раздаются заявления от официальных лиц о перезапуске оборонно-промышленного комплекса в Украине на основе новых технологий. Речь о так называемых аддитивных технологиях – 3D-печати.
Для войны XXI века необходимы производственные технологии XXI века,
– подчеркнул Катков.
Именно на это сделана огромная ставка для Украины, о чем свидетельствуют последние пакеты помощи от Германии и Австралии, которые передают промышленные 3D-принтеры. От США эта помощь может идти по другой программе, которую не объявляют.
Что поможет Украине выйти из "тупика": смотрите видео 24 Канала
Украинские власти неоднозначно реагируют на статью Залужного: последние заявления
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк признал, что сейчас Украина находится в позиционной войне. Но он подчеркнул, что мы можем вернуться к маневренной войне с помощью определенных инструментов.
- Однако заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква считает неправильным комментировать прессе ситуацию на фронте. По его словам, после публикации статьи лидеры Запада встревожились.
- Кроме того, Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен прокомментировал статью Залужного. Президент не считает, что на фронте патовая ситуация.