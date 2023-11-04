Главный редактор Defence Express Олег Катков прокомментировал 24 Каналу слова Залужного о "порохе", который поможет выйти из позиционной войны.

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"Если поверхностно, без конкретики, это радиоэлектронная борьба, развитие дронов, улучшение спутниковой навигации, системы управления войсками, логистики", – перечислил Катков.

Обратите внимание! Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби отреагировал на колонку главнокомандующего ВСУ. По его словам, статья Залужного является важным аргументом насчет дальнейшей поддержки Украины со стороны союзников.

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Раздаются заявления от официальных лиц о перезапуске оборонно-промышленного комплекса в Украине на основе новых технологий. Речь о так называемых аддитивных технологиях – 3D-печати.

Для войны XXI века необходимы производственные технологии XXI века,

– подчеркнул Катков.

Именно на это сделана огромная ставка для Украины, о чем свидетельствуют последние пакеты помощи от Германии и Австралии, которые передают промышленные 3D-принтеры. От США эта помощь может идти по другой программе, которую не объявляют.

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