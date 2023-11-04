Головний редактор Defence Express Олег Катков прокоментував 24 Каналу слова Залужного про "порох", який допоможе вийти з позиційної війни.

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"Якщо поверхово, без конкретики, то це радіоелектронна боротьба, розвиток дронів, поліпшення супутникової навігації, системи управління військами, логістики", – перелічив Катков.

Зверніть увагу! Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі зреагував на колонку головнокомандувача ЗСУ. За його словами, стаття Залужного становить важливий аргумент щодо подальшої підтримки України з боку союзників.

Україні потрібен революційний стрибок в оборонці

Лунають заяви від офіційних осіб про перезапуск оборонно-промислового комплексу в Україні на основі нових технологій. Мова про так звані адитивні технології – 3D-друк.

Для війни XXI сторіччя потрібні виробничі технології XXI сторіччя,

– наголосив Катков.

Саме на це зроблено величезну ставку для України, про що свідчать останні пакети допомоги від Німеччини та Австралії, які передають промислові 3D-принтери. Від США ця допомога може йти за іншою програмою, яку не оголошують.

Що допоможе Україні вийти з "глухого кута": дивіться відео 24 Каналу

Українська влада неоднозначно реагує на статтю Залужного: останні заяви