Позорные привычки старой политики, – в "Слуге народа" раскритиковали Порошенко в суде

В "Слуге народа" прокомментировали суд над Петром Порошенко. Нардепы обвиняют пятого президента в том, что он пытался устроить "совершенно искусственный скандал".

Также "слуги" полагают, что Порошенко хотел спровоцировать гражданское противостояние. Об этом говорится в заявлении президентской политсилы.

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В чем нардепы обвиняют Порошенко

В партии убеждены, что лидер "Европейской солидарности" хочет избежать какой-либо ответственности за собственные действия и при этом заработать политические дивиденды. Мол, еще совсем недавно он призвал все политические силы объединиться, чтобы противостоять российской агрессии, а теперь "демонстрирует поведение, направленное на раскол общества".

Мы считаем такие действия проявлением позорных привычек старой политики. Но нет иллюзий, что Порошенко откажется от этих привычек,

– отметили в "Слуге народа".

"Слуги народа" обратились к коллегам из "ЕС"

В то же время нардепы призвали представителей "Европейской солидарности" не участвовать в политических спектаклях. "Досадно, но другой подозреваемый по "угольному делу", господин Медведчук, продемонстрировал больше уверенности в себе и выдержки, чем его давний товарищ господин Порошенко", – говорится в заявлении.

"Слуги" попросили партию пятого украинского президента уважать закон и каждого украинца – независимо от политических предпочтений или социального статуса. Они подчеркнули, что это обязанность каждого политика, в том числе и Порошенко.

Продолжается суд над Порошенко: что известно

17 января пятый украинский президент прилетел в Киев из Варшавы. Порошенко находился за границей в течение месяца. Политик уехал туда, прежде чем его вызвали в ГБР.

У нардепа заявляли, что в Европе у него заранее запланированные встречи. При этом в ГБР утверждают, что он приобрел билеты на самолет уже после вручения повестки.

Когда Порошенко проходил в аэропорту паспортный контроль его встретили следователи ГБР. Пограничники забрали его паспорт. Впрочем, впоследствии документ вернули.

После этого нардеп поехал в Печерский райсуд Киева, где ему должны избрать меру пресечения по делу о государственной измене. Под зданием суда собралось несколько тысяч человек.

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