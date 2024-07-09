У Байдена ответили, позволят ли бить по аэродромам России после удара по "Охматдету"

Россия продолжает атаковать гражданские объекты в Украине. В администрации президента США Джозефа Байдена рассказали, позволят ли после циничного удара по "Охматдету" бить по аэродромам России своим оружием.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что США не будут отменять ограничений по использованию американского оружия для ударов по территории России. Он сделал это заявление после циничной атаки россиян 8 июля.

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Украина может бить по границе

Он отметил, что Украина может использовать предоставленное вооружение "только на несколько километров через границу".

США не меняют своей позиции. Несколько недель назад президент Джо Байден разрешил использовать американское оружие для поражения целей на территории России в районе государственной границы,

– пояснил он.

В то же время Кирби избежал ответа на вопрос, могут ли США позволить Воздушным силам ВСУ наносить удары по военным аэродромам в глубине России, на которых базируется вражеская стратегическая авиация.

Кроме этого, Кирби также анонсировал реакцию США на атаку россиян на крупнейшую детскую больницу "Охматдет". По его словам, уже на этой неделе Путин сможет увидеть очень сильный набор сигналов и сообщений о том, что он не может переждать НАТО, не сможет переждать Соединенные Штаты.