В Праге горит здание Национального театра

26 ноября в Праге загорелось здание Национального театра, которое имеет статус национальной памятки архитектуры. На место происшествия уже выехали пожарные.

Объявлен второй уровень тревоги, передает 24 Канал со ссылкой на Novinky.

Смотрите также Россия атаковала Сумы: в городе есть попадание в СТО, вспыхнула многоэтажка

Что известно о возгорании

По словам представителя пожарной бригады Войтеха Сосны, возгорание тушат в раздевалках. На месте находится большое количество пожарных со всей Праги. Он также добавил, что обследование места происшествия и определение масштабов возгорания еще продолжается.

В Праге горит Национальный театр: смотрите видео

Автомобили пожарной бригады, полиции и спасательных служб пытаются заблокировать движение, поэтому в районе могут образовываться пробки. На место происшествия также направили автомобиль для эвакуации людей.

Пожар в Национальном театре Праги / фото Томаш Станек

Мы сотрудничаем с пожарной службой, сейчас Народная улица перекрыта в одном направлении от Влтавы до Сожженной вокруг Национального театра,

– сообщил представитель полиции Ян Данек.

Пресс-секретарь театра Томаш Станек сообщил, что пожар произошел в раздевалке персонала. Людей из здания удалось эвакуировать.