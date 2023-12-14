Путин заявил, что в Украине воюют 615 тысяч военных: СМИ указали на интересный момент

Во время так называемой "прямой линии" диктатор Путин заявил, что численность российских войск, воюющих в Украине, достигает 617 тысяч человек. При этом в 2023 году набор контрактников в армию страны-агрессора составил 486 тысяч человек.

В то же время в лжи относительно мобилизации 617 тысяч воинов Путин не уточнил, какую систему мотивации и принуждения смог построить Кремль. А вот в Defence Express подробно разобрались с цифрами и выдумками диктатора, а также объяснили, сколько же на самом деле российских солдат привлекли на войну против Украины.

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Во время "долевой мобилизации" осенью прошлого года Россия смогла мобилизовать 300 тысяч человек. Отмечают, что из них 244 тысяч продолжают воевать, 41 тысяча "вернулась домой по разным причинам", а судьба еще 15 тысяч "частично мобилизованных" при этом неизвестна.

Цифра в 617 тысяч человек, задействованных Россией в зоне боевых действий против Украины, резко диссонирует с той цифрой, которая ранее заявлялась в наших источниках - что оккупанты на фронте имеют в общей сложности 450 тысяч "штыков",

– отмечают аналитики.

Но добавляют, что наиболее вероятно, что в свое заявление Путин включил и цифры по войскам на фронте, и цифры по оккупационным подразделениям, которые выполняют чисто полицейские функции на захваченных территориях.

Мотивация – деньги и религия

. То есть, враг только для поддержки оккупационного режима на наших территориях сосредоточил 170 – 180 тысяч оккупантов.

Также аналитики обратили внимание на цифру 486 тысяч контрактников, уточнив, что пока нет оснований заявлять о полноценном восстановлении кадровой армии до того, как она была в 2022 году и была способна к наступлению.

Среди российских окупантов распространена псевдодуховность, в рамках которой от РПЦ раздаются обещания "попасть в рай" тем, кто пойдет в бой ВСУ,

– отмечают журналисты.

Командование армии врага использует для мотивации личного состава всего два фактора: деньги и страх.

А если обратить внимание на то, что в подсчетах Путина "исчезли" 15 тысяч "частично мобилизованных", то предполагаем, что у этой цифры действительно несколько составляющих: и потери в боях против ВСУ, и возможные потери от "загонов", – говорится в сообщении.

Впрочем, зная россиян, кого-то из этих 15 тысяч "потерянных" оккупантов могли просто расстрелять "свои же".

Численность армии Путина: главное