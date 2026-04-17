Отсрочка уже не из-за ТЦК: Кабмин обновил правила мобилизации и увольнения со службы
- Военнообязанные отныне будут подавать заявления на отсрочку через ЦНАП, чтобы уменьшить нагрузку на военные структуры.
- Граждане в возрасте 18 – 25 лет могут подписать однолетний контракт с ВСУ, после чего получить 12-месячную отсрочку от повторного призыва.
Правительство отрегулировало процесс подачи документов на отсрочку от мобилизации. Также произошли изменения в условиях службы для молодых контрактников и в обязанностях ТЦК.
Соответствующие нововведения утверждены постановлением Кабинета Министров №467 от 8 апреля.
Какие изменения в процессе мобилизации?
Военнообязанные, за исключением забронированных лиц и работников спецслужб, теперь должны подавать заявления на отсрочку через ЦНАП. Изменения введены для уменьшения нагрузки на военные структуры и минимизации коррупционных рисков.
Документ оформляется на имя председателя комиссии при ТЦК и должен содержать следующую информацию:
- паспортные данные;
- идентификационный код;
- основания для отсрочки.
Граждане в возрасте 18 – 25 лет могут добровольно подписать однолетний контракт с ВСУ. После его завершения предусмотрено увольнение в запас и возможность получить 12-месячную отсрочку от повторного призыва.
К слову, для оформления такой отсрочки необходимо обратиться в ТЦК, после чего данные вносятся в реестр "Оберег".
Также правительство изменило функции ТЦК: теперь они не оформляют отсрочки для отдельных категорий, в частности для забронированных работников госорганов, должностных лиц и руководителей определенных институтов, а также сотрудников СБУ и разведывательных служб.
Что надо знать о функционировании приложения Резерв+?
Сообщалось, что часть граждан получила статус "солдата резерва", который используется для формирования учетной базы и не влияет на право на бронирование или отсрочку. Как пояснил управляющий партнер адвокатского объединения "Едия" Александр Попсуй, этот статус присваивают военнообязанным без боевого опыта, которых в случае мобилизации планируют направлять на базовую подготовку.
Фактически он нужен для распределения мобилизационного ресурса и планирования прохождения БЗВП и не меняет прав гражданских относительно работы или освобождения от службы.
В то же время, если в приложении Резерв+ не отображается отсрочка, необходимо актуализировать данные в государственных реестрах, иначе возможны проблемы с учетом. Автоматическое продление отсрочек работает через электронное взаимодействие систем, но касается только определенных категорий военнообязанных.