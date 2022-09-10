Кабмин начал готовить законопроект о деоккупированных территориях: о чем там будет говориться
10 сентября 2022 , 21:16Читати новину українською
Источник:Минреинтеграции
Правительству поручили подготовить законопроект об освобожденных от оккупантов территории. Там должны быть определены первоочередные действия по восстановлению жизнедеятельности.
Документ определит законодательные рамки. Разработать законопроект должен координационный штаб по вопросам оккупированных территорий.
Кстати , Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего: главная тема – деоккупация
Каким будет законопроект
В Минреинтеграции определили ряд пунктов, содержащих инициативу. В частности:
- определять особенности работы военных администраций;
- обеспечит возобновление обращения и казначейского обслуживания;
- определит начало работы заведений и учреждений.
В Министерстве приглашают экспертов, работающих в этой сфере, приобщиться к обработке проекта.
ВСУ освобождают территории на Востоке: коротко
- В Харьковской области ВСУ один за другим освобождают от оккупантов населенные пункты. В частности, под нашим контролем снова находится Балаклея, Купянск и Изюм. Кроме того, уволили ряд поселков: Шевченково, Новую Гусаровку, Савинцы и т.д.
- Президент Владимир Зеленский 9 сентября сообщил, что украинские воины уволили более 30 населенных пунктов Харьковщины. В американском Институте войны утверждают, что по состоянию на 9 сентября ВСУ уволили из-под оккупации около 2500 квадратных километров Харьковщины.
- Кроме того, идут бои в окрестностях Лимана и Лисичанска. Также разведка сообщает, что ВСУ вошли в Донецкий аэропорт.