Объекты в Киеве и даже Львове: у россиян могут конфисковать 50 крупных предприятий в Украине
Источник:Ярослав Железняк
Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что во вторник, 5 декабря, правительство хочет рассмотреть важный вопрос. Речь об объектах права собственности России и ее резидентов.
Это решение должно быть рассмотрено на заседании Кабинета министров во вторник, 5 декабря. Какие российские объекты права собственности хотят принудительно изъять в Украине – расскажет 24 Канал.
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У россиян могут конфисковать 50 предприятий
Перечень насчитывает 50 объектов, его предложил СНБО. Документ содержит название юридического лица (на украинском и русском языках), акции, доли которой подлежат принудительному изъятию. Если решение будет принято, то принудительное изъятие должно состояться в течение месяца с момента публикации закона об утверждении указа президента о введении в действие решения СНБО.
Список объектов права собственности россиян, которые хотят принудительно изъять в Украине:
- "Институт Южниигипрогаз" (Донецк);
- "Краматорский цементный завод – Пушка" (Краматорск);
- Межреспубликанская ассоциация делового и научно-технического сотрудничества газовых хозяйств (Киев);
- "Украинские энергетические машины" (Харьков);
- "Лугансктепловоз" (Северодонецк);
- "Галичфарм" (Львов);
- "Житомир-Лада" (Житомир);
- "Зеленый мыс" (Симферополь);
- "Полтава-Лада" (село Мачехи, Полтавская область);
- Научно-производственная ассоциация по созданию реализации самолетов гражданского назначения АН-72, АН-74 и их модификации "УРАН" (Харьков);
- "Внешинком" (Киев);
- Международная ассоциация "Сварка" (Киев);
- Пансионат "Отдых" конструкторского бюро "Мотор" (Ялта);
- "Морской регистр судоходства" (Севастополь);
- "13 судоремонтный завод Черноморского флота" (Севастополь);
- "Детский оздоровительный центр "Воронеж" (Ялта);
- "Ялтинский университет менеджмента" (Ялта);
- Специализированный санаторий-профилакторий "Полет" (Судак);
- "Пансионат "Зенит" (Судак);
- Украинско-российский гуманитарно-экономический колледж (Ялта);
- "471 отдел торговли управления торговли краснознаменного черноморского флота" (Севастополь);
- "Донтулаоружие" (Донецк);
- "Планета-Строй" (Киев);
- Севастопольский комплексный проектный отдел 23 Государственного морского проектного института (Севастополь);
- 1472 военно-морской клинический госпиталь Министерства обороны Российской Федерации (Севастополь);
- "Строительное управление Черноморского флота Министерства обороны Российской Федерации" (Севастополь);
- Ассоциация "Высоконадежный трубопроводный транспорт" (Киев);
- "Совместное украинско-российское предприятие "Бугаз" (Судак);
- "Пансионат Заря" (Крым, село Нижнезаморское);
- "771 ремонтный завод средств связи Черноморского флота" (Севастополь);
- "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины" (Киев);
- "Полтава-Капитал" (Полтава);
- "Харьков-Капитал" (Харьков);
- "Охладительные башни Прага-Киев" (Киев);
- "Московский культурно-деловой центр "Дом Москвы" в Донецке" (Донецк);
- "Газпром сбыт Украины" (Киев);
- "Гупмы" (Крым, село Медведево);
- "Газпромнефть лубрикантс Украина" (Киев);
- "ТАТНЕФТЬ-АЗС-УКРАИНА" (Полтава);
- "Газпром экспорт" (Киев);
- "Морской регистр судоходства в Украине" (Одесса);
- "Жефко Украина" (Киев);
- "Индустриальный союз Донбасса" (Краматорск);
- "Алчевский металлургический комбинат" (Алчевск);
- "Днепровский металлургический комбинат" (Каменское);
- "Алчевский коксохимический завод" (Северодонецк);
- "Лисичанская нефтяная инвестиционная компания" (Лисичанск);
- "Сегежа Ориана Украина" (Калуш);
- "Сегежа Пекеджинг Украина" (Калуш);
- "Росатом Восточная Европа" (Киев).
Из сопроводительных документов мы видим, что из перечня почему-то изъяли ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" и ООО "Брокард-Украина", но и добавили "Индустриальный союз Донбасса", ПАО "Алчевский металлургический комбинат" и ПАО "Днепровский металлургический комбинат",
– написал Железняк.
Правительство хочет изъять доли россиян в предприятиях: смотрите документ
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