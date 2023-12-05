Объекты в Киеве и даже Львове: у россиян могут конфисковать 50 крупных предприятий в Украине

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что во вторник, 5 декабря, правительство хочет рассмотреть важный вопрос. Речь об объектах права собственности России и ее резидентов.

Это решение должно быть рассмотрено на заседании Кабинета министров во вторник, 5 декабря. Какие российские объекты права собственности хотят принудительно изъять в Украине – расскажет 24 Канал.

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У россиян могут конфисковать 50 предприятий

Перечень насчитывает 50 объектов, его предложил СНБО. Документ содержит название юридического лица (на украинском и русском языках), акции, доли которой подлежат принудительному изъятию. Если решение будет принято, то принудительное изъятие должно состояться в течение месяца с момента публикации закона об утверждении указа президента о введении в действие решения СНБО.

Список объектов права собственности россиян, которые хотят принудительно изъять в Украине:

"Институт Южниигипрогаз" (Донецк);

"Краматорский цементный завод – Пушка" (Краматорск);

Межреспубликанская ассоциация делового и научно-технического сотрудничества газовых хозяйств (Киев);

"Украинские энергетические машины" (Харьков);

"Лугансктепловоз" (Северодонецк);

"Галичфарм" (Львов);

"Житомир-Лада" (Житомир);

"Зеленый мыс" (Симферополь);

"Полтава-Лада" (село Мачехи, Полтавская область);

Научно-производственная ассоциация по созданию реализации самолетов гражданского назначения АН-72, АН-74 и их модификации "УРАН" (Харьков);

"Внешинком" (Киев);

Международная ассоциация "Сварка" (Киев);

Пансионат "Отдых" конструкторского бюро "Мотор" (Ялта);

"Морской регистр судоходства" (Севастополь);

"13 судоремонтный завод Черноморского флота" (Севастополь);

"Детский оздоровительный центр "Воронеж" (Ялта);

"Ялтинский университет менеджмента" (Ялта);

Специализированный санаторий-профилакторий "Полет" (Судак);

"Пансионат "Зенит" (Судак);

Украинско-российский гуманитарно-экономический колледж (Ялта);

"471 отдел торговли управления торговли краснознаменного черноморского флота" (Севастополь);

"Донтулаоружие" (Донецк);

"Планета-Строй" (Киев);

Севастопольский комплексный проектный отдел 23 Государственного морского проектного института (Севастополь);

1472 военно-морской клинический госпиталь Министерства обороны Российской Федерации (Севастополь);

"Строительное управление Черноморского флота Министерства обороны Российской Федерации" (Севастополь);

Ассоциация "Высоконадежный трубопроводный транспорт" (Киев);

"Совместное украинско-российское предприятие "Бугаз" (Судак);

"Пансионат Заря" (Крым, село Нижнезаморское);

"771 ремонтный завод средств связи Черноморского флота" (Севастополь);

"Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины" (Киев);

"Полтава-Капитал" (Полтава);

"Харьков-Капитал" (Харьков);

"Охладительные башни Прага-Киев" (Киев);

"Московский культурно-деловой центр "Дом Москвы" в Донецке" (Донецк);

"Газпром сбыт Украины" (Киев);

"Гупмы" (Крым, село Медведево);

"Газпромнефть лубрикантс Украина" (Киев);

"ТАТНЕФТЬ-АЗС-УКРАИНА" (Полтава);

"Газпром экспорт" (Киев);

"Морской регистр судоходства в Украине" (Одесса);

"Жефко Украина" (Киев);

"Индустриальный союз Донбасса" (Краматорск);

"Алчевский металлургический комбинат" (Алчевск);

"Днепровский металлургический комбинат" (Каменское);

"Алчевский коксохимический завод" (Северодонецк);

"Лисичанская нефтяная инвестиционная компания" (Лисичанск);

"Сегежа Ориана Украина" (Калуш);

"Сегежа Пекеджинг Украина" (Калуш);

"Росатом Восточная Европа" (Киев).

Из сопроводительных документов мы видим, что из перечня почему-то изъяли ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" и ООО "Брокард-Украина", но и добавили "Индустриальный союз Донбасса", ПАО "Алчевский металлургический комбинат" и ПАО "Днепровский металлургический комбинат",

– написал Железняк.

Правительство хочет изъять доли россиян в предприятиях: смотрите документ

Ранее сообщалось о том, что Швейцария заморозила деньги россиян.