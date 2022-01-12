Правительство лишило Мецгера права подписывать договоры с членами НС "Укрэксимбанка"

Кабмин освободил скандального Евгения Мецгера от подписывания договоров с членами наблюдательного совета "Укрэксимбанка". Теперь эти обязанности будет исполнять Сергей Ермаков.

Полномочия Евгения Мецгера передали временно исполняющему обязанности главы правления "Укрэксимбанка". Такое решение Кабинет Министров принял на своем заседании 12 января.

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Последствия скандала с журналистами

С должности главы правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера уволили еще в октябре 2021 года. Однако до сих пор он имел право подписывать договоры с членами наблюдательного совета банка. С 12 января таких полномочий у бывшего должностного лица нет.

Эти события стали следствием нападения на журналистов "Схем" во время записи интервью в сентябре 2021 года. Тогда журналист спросил Мецгера о креддите бизнесмену из оккупированных территорий Донбасса. Финансист отказался продолжать интервью, а его охранники изъяли камеры с записью и пытались удалить.

Впоследствии записи таки восстановили и вокруг главы правления "Укрэксимбанка" разгорелся скандал. Сначала он написал заявление на отстранение от должности на время расследования, а затем решил уволиться с должности.

Против Мецгера и еще нескольких сотрудников "Укрэксимбанка" возбудили уголовное дело по статьям о препятствовании журналистской деятельности и незаконном удержании людей.



Правительство лишило Мецгера права подписывать договоры с членами наблюдательного совета "Укрэксимбанка" / Фото Алексея Гончаренко

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Текст публикации Алексея Гончаренко

Евгений Мецгер больше не уполномочен подписывать гражданско-правовые договоры с членами наблюдательного совета Укрэксимбанка. Сегодня своим решением Кабмин уполномочил на это исполняющего обязанности главы правления Сергея Ермакова.