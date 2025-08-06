После решения конкурсной комиссии, надлежащих проверок и прохождения полиграфа правительство в среду, 6 августа, назначило Александра Цивинского на должность главы Бюро экономической безопасности Украины.

Оговорок относительно его кандидатуры на эту должность нет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьера Юлию Свириденко.

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Что известно о назначении Цывинского?

Юлия Свириденко, комментируя это, написала, что ожидает от нового председателя БЭБ обновления работы Бюро, укрепления института и достижения весомого уровня доверия между Бюро и украинскими предпринимателями.

Важно, чтобы экономические отношения в Украине не искажались теневыми схемами и чтобы бизнес мог рассчитывать на уважение со стороны государства,

– написала она.

Ранее победитель конкурса на должность главы Бюро экономической безопасности Александр Цивинский прошел полиграф. после этого СБУ подала в Кабмин результаты полиграфа, но это информация с ограниченным доступом.

Напомним, еще 25 июня Цивинский стал победителем конкурса на должность главы Бюро экономической безопасности (БЭБ). До этого он работал руководителем третьего подразделения детективов 2 Главного подразделения НАБУ.

Уже 30 июня украинское правительство не смогло поддержать его назначение. Объяснили это определенными "оценками безопасности" Службы безопасности, в частности речь шла о том, что родственники Цивинского проживают в России.