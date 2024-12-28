Правительство поддержало увольнение глав Киевской и Полтавской ОГА

На заседании 28 декабря Кабинет Министров Украины поддержал проекты указов президента об очередных увольнениях. Они коснулись председателя Киевской ОГА Руслана Кравченко и председателя Полтавской ОГА Филиппа Пронина.

Правительство приняло очередные увольнения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительство онлайн.

Смотрите также Правительство хочет убрать защиту для русского и белорусского языков в Украине: о чем идет речь

Какие кадровые решения приняло правительство

Кабинет Министров Украины на заседании 28 декабря поддержал проекты указов президента.

Речь идет об увольнении председателя Киевской ОГА Кравченко Руслана Андреевича и председателя Полтавской ОГА Пронина Филиппа Евгеньевича.

Напомним, Филиппа Пронина назначили руководителем Полтавской ОВА совсем недавно – 5 сентября 2024 года. Он был заместителем председателя АРМА, является аккредитованным экспертом MONEYVAL (Совет Европы) по проведению оценки национальных систем противодействия отмыванию средств, правительственный эксперт Украины по вопросам имплементации Конвенции ООН против коррупции.

Руслан Кравченко стал председателем Киевской ОВА в апреле 2023 года. Он ранее работал в военной прокуратуре под руководством Анатолия Матиоса. Затем был руководителем Бучанской окружной прокуратуры. Её он возглавлял с 15 марта 2021 года. Руслан Кравченко также награжден орденом "За заслуги" III степени.