Правительство Польши поддержало оказание помощи Украине и выбрало вид вооружения

Правительство Польши официально поддержало предоставление Украине военной помощи из-за эскалации из России. Сначала планировали предоставить ПЗРК Grom, но впоследствии польское правительство решило дать нашему государству более современное вооружение.

Об одобрении новой военной поддержки правительством Польши сообщил министр обороны. Мариуш Блащак также подробнее рассказал о содержании этой помощи.

Интересно Коварные планы Кремля и вероятное вторжение России: кто, как и чем помог Украине и ВСУ

Не Grom, а даже лучше

Еще утром 1 февраля перед вылетом в Украину польский премьер Матеуш Моравецкий говорил о предоставлении помощи соседке. Тогда он предположил, что это могут быть даже переносные зенитно-ракетные комплексы Grom.

Посоветовавшись, польское правительство решило передать Украине их более современную модификацию – ПЗРК Piorun.

По моей просьбе Совет министров принял постановление о помощи Украине. Предоставим самое современное польское оборудование – переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun,

– заявил Мариуш Блащак.

Польский министр обороны не соврал – оборудование действительно самое современное, ведь находится на вооружении польской армии только с 2019 года. К нему Украине также предоставят боеприпасы.