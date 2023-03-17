Словакия продолжает помогать Украине. Так, нашему государству передадут 13 МиГ-29 для борьбы с российскими террористами.

Соответствующее решение приняло правительство Словакии сегодня, 17 марта. Кстати, ранее Словакия передала Украине восьмую САУ Zuzana 2.

Важно Киев в ближайшие дни получит от Варшавы первые четыре истребителя МиГ-29, – Дуда

Словакия передаст Украине МиГ-29

Премьер-министр Словакии Эдуард Гегер подтвердил, что правительство Словакии одобрило отправку 13 МиГ-29 в Украину.

Обещания нужно выполнять, и когда Владимир Зеленский попросил больше оружия, в частности истребители, я сказал, что мы сделаем все возможное,

– отметил министр.

Гегер подчеркнул, что он рад, что и другие партнеры помогают Украине в борьбе с российским врагом.

"Рад, что другие делают то же самое. Военная помощь – это ключ для того, чтобы Украина могла защитить себя и всю Европу от России", – добавил премьер-министр.

Кроме того, Словакия отправит Украине часть зенитно-ракетных комплексов "Куб" советского производства.

Зеленский отреагировал на помощь

Украинский президент в телефонном разговоре поблагодарил премьер-министра Словакии Эдуарда Гегера за мощный пакет воздушного и противовоздушного оружия, в том числе за самолеты МиГ.

"Ценю его личную роль в поддержке Украины. Буду рад продолжить наш диалог в Киеве", – сказал Зеленский.

Украина нуждается в F-16

Несмотря на военную помощь и новую передачу нашему государству МиГ-29, Украина все же крайне нуждается в западных истребителях F-16.

Так, относительно МиГ спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что это как был советский самолет, так и остался. Сейчас речь идет о предоставлении польских и словацких самолетов.

Отмечается, что МиГ адаптировали под натовский стандарт. Безусловно, что-то сделано: возможно, установлена GPS-навигация, системы распознавания "свой-чужой", улучшена связь и так далее.

"Но я скептик относительно таких вещей. HARM адаптировали, однако эта ракета выполняет свой функционал на 20 – 30%. Если бы она летела с F-16, это была бы совсем другая история – и по дальности применения, и по точности", – подчеркнул Игнат.

МиГ-29 – это неплохие самолеты, даже имеющие некоторые преимущества над F-16, в частности, в дальности полета и весе боевой нагрузки. Впрочем, они значительно проигрывают в электронике и системах управления. В небе важны доли секунды – именно это преимущество дает F-16.