Правительство согласовало новых председателей Луганской и Сумской ОВА
Кабинет Министров назначил новых председателей Луганской и Сумской ОВА. Ими стали Артем Лысогор и Владимир Артюх соответственно.
Правительство поддержало соответствующие проекты Указов Президента Украины о назначении новых глав ОВА. Артем Лысогор стал главой Луганской ОВА, Владимир Артюх – Сумской.
Что известно о новых головах ОВА
Артем Лисогор, возглавивший Луганскую ОВА, ранее занимал должность начальника ГУНП в Житомирской области. С октября 2021 года по июнь 2022 года был откомандирован на восток Украины. Там он исполнял обязанности заместителя командующего Объединенными силами по задействованию сил и средств подразделений Национальной полиции.
Полковник полиции Лисогор также имеет орден "За мужество" III степени. Соответствующий указ №141/2022 "О награждении государственными наградами Украины" от 16 марта 2022 года опубликован на сайте президента.
Артем Владимирович Лысогор / Фото ГУНП в Житомирской области
Владимир Артюх, возглавивший Сумскую ОВА, ранее занимал должность советника начальника Винницкой областной военной администрации. Генерал-майор 37 лет посвятил Вооруженным силам Украины, где служил на командных и штабных должностях от командира взвода до заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Ко Дню Независимости в 2022 году получил орден "За заслуги" I степени. Его лично вручил Артюху президент Владимир Зеленский.
Владимир Николаевич Артюх / Фото Винницкой ОВА
Теперь Указ о назначении новых председателей Луганской и Сумской ОВА должен подписать Владимир Зеленский.
Кто возглавлял ОВА раньше
Луганскую ОВА с 2019 года возглавлял Сергей Гайдай. Однако 15 марта 2023 года президент подписал соответствующий Указ о его увольнении. В СМИ ходили слухи, что Гайдай может стать новым послом Украины в Казахстане. Позже он прокомментировал эти слухи и заявил, что решение еще не приняли. Тем не менее, он готов к работе на дипломатическом фронте.
Руководителя Сумской ОВА Дмитрия Живицкого уволили с должности в январе 2023 года. Вместе с ним тогда отстранили еще четырех глав ОВА.