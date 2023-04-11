Правительство согласовало новых председателей Луганской и Сумской ОВА

Кабинет Министров назначил новых председателей Луганской и Сумской ОВА. Ими стали Артем Лысогор и Владимир Артюх соответственно.

Правительство поддержало соответствующие проекты Указов Президента Украины о назначении новых глав ОВА. Артем Лысогор стал главой Луганской ОВА, Владимир Артюх – Сумской.

Что известно о новых головах ОВА

Артем Лисогор, возглавивший Луганскую ОВА, ранее занимал должность начальника ГУНП в Житомирской области. С октября 2021 года по июнь 2022 года был откомандирован на восток Украины. Там он исполнял обязанности заместителя командующего Объединенными силами по задействованию сил и средств подразделений Национальной полиции.

Полковник полиции Лисогор также имеет орден "За мужество" III степени. Соответствующий указ №141/2022 "О награждении государственными наградами Украины" от 16 марта 2022 года опубликован на сайте президента.



Артем Владимирович Лысогор / Фото ГУНП в Житомирской области

Владимир Артюх, возглавивший Сумскую ОВА, ранее занимал должность советника начальника Винницкой областной военной администрации. Генерал-майор 37 лет посвятил Вооруженным силам Украины, где служил на командных и штабных должностях от командира взвода до заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Ко Дню Независимости в 2022 году получил орден "За заслуги" I степени. Его лично вручил Артюху президент Владимир Зеленский.



Владимир Николаевич Артюх / Фото Винницкой ОВА