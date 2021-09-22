Правительство утвердило алфавит крымскотатарского языка на основе латиницы

Кабинет Министров окончательно одобрил переход крымскотатарского алфавита. Теперь азбука избавится от кириллического варианта, который был разработан в 1938 году на основе русского алфавита.

Инициативу перехода на латиницу поддерживали члены Меджлиса и языковеды. Новая азбука поможет избавиться от последствий русификации крымских татар.

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Вид новой азбуки

Теперь в новом крымскотатарском алфавите 31 буква. Образовательный процесс на крымскотатарском языке в течение 4 лет должен перейти на новый вариант азбуки.





Новый крымскотатарский алфавит / Фото телеграм-канала "Гончаренко"

По словам вице-премьер-министра Алексея Резникова, введение новой азбуки позволит крымскотатарскому языку развиваться на уровне с другими тюркскими языками, которые перешли на латиницу еще в 1991 году.

Кроме того, в правительстве отметили, что язык крымских татар, по данным ЮНЕСКО, находится под угрозой, поэтому Украина должна сделать все возможное, чтобы защитить и сохранить его.

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