Правительство уволило Соколюка с должности главы Государственной миграционной службы

Кабинет Министров уволил Максима Соколюка с должности председателя Государственной миграционной службы. В то же время правительство назначило исполняющей обязанности главы ведомства Наталью Науменко.

Соответствующие изменения Кабмин поддержал на заседании 29 сентября. Принятие решения состоялось оперативно на фоне информации о возможных злоупотреблениях в ведомстве.

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Правительство сменило главу Государственной миграционной службы

Кабмин отправил в отставку главу Государственной миграционной службы Максима Соколюка. При этом исполняющей обязанности главы ведомства стала Наталья Науменко, которая до сих пор занимала должность первого заместителя главы миграционной службы.

Обыски в кабинете Соколюка: что известно

Накануне в кабинете Соколюка и у его заместителей, как пишет УНН, правоохранители провели обыски.

Сотрудники НАБУ осмотрели помещения в рамках расследования уголовного производства по подозрению в хищениях государственных денег на строительстве нового офиса ГМС в Киеве, на улице Павловской.

Максим Соколюк возглавлял ведомство с января 2015 года. За период его руководства в ГМС возникали несколько скандалов. В частности, бывшей первой заместительнице главы службы Дине Пимаховой сообщили о подозрении в вымогательстве взятки. Сейчас ее дело передали в Высший антикоррупционный суд.Соколюк известен также как муж "девушки с собачкой из Ухани" Анастасии Зинченко. Он помогал ей с эвакуацией, после чего между ними возникли отношения, которые завершились свадьбой.

Отрывок сообщения Алексея Гончаренко:

Кабмин уволил

Соколюка Максима Юрьевича с должности председателя Государственной миграционной службы Украины