Правительство запретило чиновникам выезжать за границу без уважительных причин
Источник:Денис Шмыгаль
Кабинет Министров принял постановление, запрещающее мужчинам-чиновникам выезжать за границу в личных целях. Собственно, речь идет о представителях местной власти, прокурорах, судьях и в целом всех государственных чиновниках на всех уровнях власти.
Об этом решении стало известно в пятницу, 27 января, из сообщения в соцсетях премьер-министра нашего государства Дениса Шмыгаля. Он отметил, что правительство приняло эту инициативу во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны.
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Без уважительных причин за границу нельзя
Как отметил глава правительства, народные депутаты, чиновники, представители местных властей, прокуроры, судьи и многие другие должностные лица все же могут пересекать государственную границу, однако исключительно на основании служебной командировки.
Выехать за границу для переговоров, для лечения, по уходу за несовершеннолетними детьми — можно. Кататься на отдых – нет,
– написал Шмыгаль.
В то же время он констатировал, что, к сожалению, "есть те, кто даже во время войны не понял эти базовые вещи". Собственно, поэтому сразу трем институциям – СНБО, Президенту Украины и Кабинету Министров – пришлось принимать соответствующее постановление о запрете на выезд.
Как украинские политики катались за границу
- К этой теме стоит напомнить скандал с чиновницей Запорожской ОВА Златой Некрасовой, которая во время зимних праздников отдыхала в Таиланде. Журналистам 24 Канала по фотографиям в социальных сетях высокопоставленной чиновницы удалось установить, что она проживала определенное время в дорогом отеле Sindhorn Midtown Hotel. Он находится в городе Бангкоке.
- Кроме того, на днях сеть всколыхнуло известие о том, что одиозный нардеп Николай Тищенко вроде бы с "рабочим визитом" решил полететь в Таиланд. За это его даже исключили из фракции па партии "Слуга народа".
- Владимир Зеленский, комментируя этот вопрос, отметил, что решение СНБО касается всех чиновников. Он акцентировал, что просто так во время войны украинские нардепы или представители других уровней власти не смогут выезжать за границу.
- В то же время журналистам-расследователям удалось заметить лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко в Объединенных Арабских Эмиратах. Там она проживала в дорогой гостинице Kempinski города Дубая.