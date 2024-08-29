Кто имеет право на отсрочку от службы в армии в сентябре

Сейчас в Украине процесс мобилизации регулируется новым законом, который вступил в силу 18 мая этого года. Повестку могут получить граждане призывного возраста, которые не имеют оснований для отсрочки службы.

Рассказываем, какими будут условия призыва на военную службу в сентябре и кто из граждан имеет право на отсрочку.

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Отсрочка от мобилизации в сентябре

Согласно новому закону о мобилизации, установлен перечень лиц, которые могут получить отсрочку от призыва на военную службу во время всеобщей мобилизации.

Кто может получить бронирование:

граждане, которые получили бронирование от государства, предприятия, учреждения и т.д;

люди с инвалидностью;

люди, которые временно непригодны к службе в армии по состоянию здоровья, которые имеют заключение ВВК об этом;

граждане, которым нужна отсрочка по семейным обстоятельствам, предусмотренными в законе о мобилизации;

люди, которым нужна отсрочка по профессии или для обучения.

Кто из военнообязанных может быть забронированным

В перечень тех, кто имеет право на бронирование от армии в сентябре 2024 входят те, что работают или учатся:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые являются критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований в особый период;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;

в специализированных учреждениях ООН, международных судебных органах, международных и неправительственных организациях и учреждениях, членом, участником или наблюдателем в которых является Украина, соответствии с заключенными международными договорами Украины;

на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от формы собственности, которые являются операторами противоминной деятельности и проводят разминирование (гуманитарное разминирование) в соответствии с законодательством.

Теперь разберемся с перечнем предприятий и профессий, которые подлежат бронированию:

конечные бенефициарные владельцы указанных в предыдущем списке предприятий, которые не являются их работниками;

члены наблюдательных советов субъектов хозяйствования, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства и стоимость активов которых по данным последней финансовой отчетности или годовой размер чистого дохода которых превышает 200 миллионов гривен, а также особо важных для экономики предприятий, стоимость активов которых по данным последней финансовой отчетности превышает 2 миллиардов гривен или годовой размер чистого дохода которых превышает 1,5 миллиарда гривен;

занимающих должности протезистов-ортезистов, техников-протезистов-ортезистов, инженеров-технологов-протезистов, инженеров-протезистов, механиков протезно-ортопедических изделий, при условии выполнения ими не менее 50% нормы рабочего времени в течение последних трех месяцев, предшествующих дате подачи списка, с соответствующим обоснованием;

специалисты по разминированию оператора противоминной деятельности, входящих в состав групп (отделов/отделений) по нетехническому, технического обследования, очистки, инспектирования и контроля качества.

Справочно о потребностях армии в сентябре. По состоянию на конец августа, по данным Генштаба, в рядах ВСУ больше всего нужны штурмовики и артиллеристы с боевым опытом, а также водители, IT-специалисты, связисты.