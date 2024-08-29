Розповідаємо, якими будуть умови призову на військову службу у вересні та хто з громадян має право на відстрочку.

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Відстрочка від мобілізації у вересні

Відповідно до нового закону про мобілізацію, встановлено перелік осіб, які можуть отримати відстрочку від призову на військову службу під час загальної мобілізації.

Хто може отримати бронювання:

громадяни, які отримали бронювання від держави, підприємства, установи тощо;

люди з інвалідністю;

люди, які тимчасово непридатні до служби в армії за станом здоров'я, які мають заключення ВЛК про це;

громадяни, яким потрібна відстрочка за сімейними обставинами, передбаченими у законі про мобілізацію;

люди, яким потрібна відстрочка за професією або для навчання.

Хто з військовозобов'язаних може бути заброньованим

До переліку тих, хто має право на бронювання від армії у вересні 2024 входять ті, що працюють або навчаються:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування;

на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань в особливий період;

на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

у спеціалізованих установах ООН, міжнародних судових органах, міжнародних та неурядових організаціях та установах, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна, відповідно до укладених міжнародних договорів України;

на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, які є операторами протимінної діяльності та проводять розмінування (гуманітарне розмінування) відповідно до законодавства.

Тепер розберемось із переліком ідприємств і професій, які підлягають бронюванню:

кінцеві бенефіціарні власники зазначених в попередньому списку підприємств, які не є їх працівниками;

члени наглядових рад суб'єктів господарювання, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави і вартість активів яких за даними останньої фінансової звітності або річний розмір чистого доходу яких перевищує 200 мільйонів гривень, а також особливо важливих для економіки підприємств, вартість активів яких за даними останньої фінансової звітності перевищує 2 мільярдів гривень або річний розмір чистого доходу яких перевищує 1,5 мільярда гривень;

які займають посади протезистів-ортезистів, техніків-протезистів-ортезистів, інженерів-технологів-протезистів, інженерів-протезистів, механіків протезно-ортопедичних виробів, за умови виконання ними не менш як 50% норми робочого часу протягом останніх трьох місяців, що передують даті подання списку, з відповідним обґрунтуванням;

фахівці з розмінування оператора протимінної діяльності, що входять до складу груп (відділів/відділень) з нетехнічого, технічного обстеження, очищення, інспектування та контролю якості.

Довідково про потреби армії у вересні. Станом на кінець серпня, за даними Генштабу, у лавах ЗСУ найбільше потрібні штурмовики та артилеристи з бойовим досвідом, а також водії, IT-спеціалісти, зв'язківці.