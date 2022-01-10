Право "суверенных наций выбирать собственные союзы" не является темой разговора США и России

В Швейцарии 9 января прошел первый раунд переговоров США и России на уровне дипломатических ведомств. Вашингтон представляла заместитель госсекретаря Венди Шерман.

А Россию – заместитель главы министерства иностранных дел Сергей Рябков. Этот раунд фактически был подготовительным – стороны договаривались, о чем будут конкретно общаться на следующий день, 10 января.

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Госдеп: США и Россия будут обсуждать только вопросы двусторонних отношений

Представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Нед Прайс обнародовал на официальном сайте ведомства заявление о встрече госпожи Шерман и господина Рябкова 9 января. Прайс отметил, что:

США представляла не только заместитель госсекретаря Венди Шерман, но и директор операционного штаба генерал-лейтенант Джеймс Мингус.

А вместе с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым был и российский замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин.

Проще говоря, разговор проходил не только на политико-дипломатическом, но и на военно-дипломатическом уровне.

Представители США и России обсудили темы двусторонних отношений, которые стороны поднимут в ходе Диалога по стратегической стабильности 10 января. Но самое важное в заявлении Госдепа – это акцент на том, что:

США "привержены международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных наций выбирать собственные союзы".

Что означает: одна страна (например Россия) не может и не имеет права определять, будет ли другая страна (например Украина) становиться частью любых альянсов (например НАТО).

Также Прайс подчеркнул, что США не будут обсуждать с Россией европейскую безопасность – только двусторонние вопросы.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков о переговорах со США высказался так: разговор был сложным, деловым, и даже "потрясающим". Он надеется, что "завтра время не потратят зря" (10 января состоится следующий этап переговоров, а 12 января проведут совещание в формате Россия – НАТО).

Обратите внимание:

Перед переговорами в Женеве американский госсекретарь раскритиковал Россию. Энтони Блинкен заявил, что Москва стремится восстановить Советский Союз.

Европа же назвала Россию стороной вооруженного конфликта на Востоке Украины. Поэтому любой диалог об Украине должен происходить только при участии ее представителей.

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