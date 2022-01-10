Право "суверенных наций выбирать собственные союзы" не является темой разговора США и России

10 января 2022 , 00:55
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Источник:

Госдеп США

В Швейцарии 9 января прошел первый раунд переговоров США и России на уровне дипломатических ведомств. Вашингтон представляла заместитель госсекретаря Венди Шерман.

А Россию – заместитель главы министерства иностранных дел Сергей Рябков. Этот раунд фактически был подготовительным – стороны договаривались, о чем будут конкретно общаться на следующий день, 10 января.

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Госдеп: США и Россия будут обсуждать только вопросы двусторонних отношений

Представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Нед Прайс обнародовал на официальном сайте ведомства заявление о встрече госпожи Шерман и господина Рябкова 9 января. Прайс отметил, что:

  • США представляла не только заместитель госсекретаря Венди Шерман, но и директор операционного штаба генерал-лейтенант Джеймс Мингус.
  • А вместе с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым был и российский замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин.

Проще говоря, разговор проходил не только на политико-дипломатическом, но и на военно-дипломатическом уровне.

Представители США и России обсудили темы двусторонних отношений, которые стороны поднимут в ходе Диалога по стратегической стабильности 10 января. Но самое важное в заявлении Госдепа – это акцент на том, что:

  • США "привержены международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных наций выбирать собственные союзы".
  • Что означает: одна страна (например Россия) не может и не имеет права определять, будет ли другая страна (например Украина) становиться частью любых альянсов (например НАТО).

Также Прайс подчеркнул, что США не будут обсуждать с Россией европейскую безопасность – только двусторонние вопросы.

Важно!  Заместитель главы МИД России Сергей Рябков о переговорах со США высказался так: разговор был сложным, деловым, и даже "потрясающим". Он надеется, что "завтра время не потратят зря" (10 января состоится следующий этап переговоров, а 12 января проведут совещание в формате Россия – НАТО).

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Автор: Олесь Друкач