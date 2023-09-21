Официально унизили: в Украине разрешили писать "россию" с маленькой буквы
В Украине на государственном уровне дали добро на написание разных названий страны-агрессорки с маленькой буквы. Это не будет считаться ошибкой.
Теперь "маленькая" россия в правописании – это не только проявление презрения r соседней стране-террористке, но и норма в украинском языке. Такое решение приняла Национальная комиссия по стандартам государственного языка.
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Большая по размеру, но маленькая – по существу
В комиссии согласились не считать написание "россии" с маленького за отклонение от норм украинского языка в текстах неофициального характера. Там отметили, что пришли к такому выводу, учитывая несколько факторов:
- героическая борьба украинского народа;
- обращениz в соцсетях вице-премьера Ирины Верещук;
- согласие от Института украинского языка НАН Украины и Института языкознания имени А. А. Потебни НАН Украины.
Теперь, наконец, правописание будет отражать сущность страны "за поребриком". Ошибкой не будет считаться написание с строчной буквы названий "российская федерация", "россия", "москва", "московия", "московское царство", "российская империя", "государственная дума рф".
Вокруг "россии" в МОН разразился скандал: что известно
- В центре скандала оказался глава министерства образования и науки Оксен Лисовой. Все потому, что 31 августа он приказал исправить в одном из законодательных актов словосочетание "российская федерация" на "Российская Федерация". В соцсетях министра сразу же начали обвинять в симпатии к стране-агрессоре. Сам Лисовой впоследствии объяснил, что был вынужден прибегнуть к такому шагу. Правописание "России" с заглавной буквы является требованием нормпроектирования. "Без такой поправки Минюст не зарегистрировал бы наш приказ, определяющий особенности обучения украинских школьников, которые сейчас находятся за границей", - отметил чиновник.
- Учитель украинского языка и литературы Александр Авраменко заметил, что написание "Россия" с маленькой не нарушает правила правописания, которое позволяет писать собственные имена с маленькой буквы, если их употребляют в пренебрежительном контексте.