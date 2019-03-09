Православную церковь Украины не признала одна из церквей Европы

Православная церковь Украины была создана 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе. Это решение поддержал Вселенский патриархат и предоставил ей Томос об автокефалии. Однако, не все православные церкви готовы признать независимость украинской церкви. 7 марта вновь ПЦУ не признал Синод Албанской православной церкви и призвал не допустить "раскола" мирового православия.

Албанские священнослужители поставили под сомнение каноничность поместной украинской церкви. Соответствующее официальное заявление Албанской православной церкви разместило греческое агентство новостей Romfea.

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В частности, иерархи АПЦ отметили, что "тревога сохранения единства Православной Церкви обязывает их выразить сомнение относительно обоснованности хиротоний (посвящение), которую исполнял любой, кто был исключен из Православной Церкви и предан анафеме", намекая на патриарха УПЦ КП Филарета, на которого была наложена анафема Русской православной церковью.

Кроме того, в Албанской церкви поставили под сомнение каноничность хиротонии самого главы новой Православной церкви Епифания.

В то же время, АПЦ раскритиковала Русскую православную церковь за разрыв отношений с Вселенским Патриархатом. В АПЦ подчеркнули, что Божественная Евхаристия должна оставаться вне любого конфликта.

Какие еще церкви не признали ПЦУ?

Сербская церковь заявила, что не признает Православную церковь Украины канонической и добавила, что ее представители являются "раскольниками". Зато она признает УПЦ МП – единственной церковью, которая является канонической на территории Украины.

Еще одна церковь, которая не признает ПЦУ – Православная церковь в Америке, которую считают самоуправляемой частью московского патриархата. Там говорят, что верны митрополиту Онуфрию.

Как создавалась Православная церковь Украины?15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор в Киеве.



Сейчас у Православной церкви Украины около 7 тысяч приходов. Это количество постоянно увеличивается, ведь под ее юрисдикцию переходят приходы храмов УПЦ МП. К новосозданной церкви уже присоединились 412 приходов бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата.



В Украине также одобрили закон, согласно которому, в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться на Русскую православную церковь. В Украине она насчитывает более 12 тысяч официально зарегистрированных приходов, однако реальное их количество меньше, и составляет около 10 тысяч.