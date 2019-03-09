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      Православну церкву України не визнала одна з церков Європи

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      Албанська православна церква не визнала ПЦУ
      Албанська православна церква не визнала ПЦУ / Фото з відкритих джерел

      Православна церква України була створена 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі. Це рішення підтримав Вселенський патріархат та надав їй Томос про автокефалію. Проте, не всі православні церкви готові визнати незалежність української церкви. 7 березня новостворену ПЦУ не визнав Синод Албанської православної церкви та закликав не допустити "розколу" світового православ'я.

      Албанські священослужителі поставили під сумнів канонічність помісної української церкви. Відповідну офіційну заяву Албанської православної церкви розмістило грецьке агентство новин Romfea.

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      Зокрема, ієрархи АПЦ зазначили, що "тривога збереження єдності Православної Церкви зобов'язує їх висловити сумнів щодо обґрунтованості хіротоній (висвячення), яку виконував будь-хто, хто був виключений із Православної Церкви і підданий анафемі", натякаючи на патріарха УПЦ КП Філарета, на якого була накладена анафема Російською православною церквою.

      Крім того, в Албанській церкві поставили під сумнів канонічність хіротонії самого голови нової Православної церкви України Епіфанія.

      Водночас, АПЦ розкритикувала Російську православну церкву за розрив відносин із Вселенським Патріархатом. В АПЦ підкреслили, що Божественна Євхаристія повинна залишатися поза межами будь-якого конфлікту.

      Які ще церкви не визнали ПЦУ?

      Сербська церква заявила, що не визнає Православну церкву України канонічною та додала, що її представники є "розкольниками". Натомість вона визнає УПЦ МП – єдиною церквою, що є канонічною на території України.

      Ще одна церква, яка не визнає ПЦУ – Православна церква в Америці, яку вважають самокерованою частиною московського патріархату. Там кажуть, що вірні митрополиту Онуфрію.

      Як створювалась Православна церква України?15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.

      Наразі Православна церква України має близько 7 тисяч парафій. Ця кількість постійно збільшується, адже під її юрисдикцію переходять парафії храмів УПЦ МП. До новоствореної церкви вже приєдналися 412 парафій колишньої Української православної церкви Московського патріархату.

      В Україні також схвалили закон, згідно з яким, протягом 3 місяців УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву. В Україні вона налічує понад 12 тисяч офіційно зареєстрованих парафій, проте реальна їх кількість є меншою, і сягає близько 10 тисяч.

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      Теги: Новини України Новини політики Православна церква України Албанія Релігія
      Джерело: 24 канал
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