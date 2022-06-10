Правозащитник объяснил, почему Россия продолжает провальное сражение за Донбасс

Россия продолжает мечтать о том, чтобы выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Несмотря на провальные результаты российской армии в битве за Донбасс, Путин продолжает придерживаться этой идеи.

Об этом 24 канала рассказал правозащитник Павел Лысянский. Он предположил, чем руководствуються боевики России.

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Для них это важно, а они до сих пор не могут это сделать, – Лисянский

Правозащитник считает, что заявлением о том, что Россия обязана захватить всю Донетчину и Луганщину в Кремле, сами себе совершили ошибку. Российские захватчики действительно думали, что обычные украинцы, политики и ВСУ испугаются и будут бежать из Киева и других частей Украины.

Как вспомнил Лысянский, когда кафиры пошли широкомасштабным наступлением на украинскую территорию, они с начала анонсировали захват Луганской и Донецкой областей, однако начали наступать из Киева. Именно поэтому раньше времени планировали ограничиться не только Донбассом.

Им нужна была вся Украина. На сегодняшний день для них это (оккупация всего Донбасса – 24 канал) важно, потому что это анонсировал Путин. Он сказал, что "освободят" эти территории. Уже более 100 дней не могут сделать это,

– подчеркнул правозащитник.

Он добавил, что провал российских военных в битве за Донбасс является даже внешнеполитическим, а внутриполитическим ударом по их диктатору и лидеру в стране, потому что он так сказал.

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Однако Украина ломает все, что заявил российский президент-убийца, поэтому они и планируют это выполнить потом. У них может быть следующая стратегия и планы в случае возможной оккупации всего Донбасса.

Павел Лисянский Правозащитник Если они полностью захватят Донецкую и Луганскую области, то будут говорить, что "нам нужна какая-то буферная зона, потому что мы должны быть уверены, что вы (Украина – 24 канал) по нас не будете стрелять, поскольку мы вас полностью не демилитаризовать".

Битва за Донбасс: коротко о самом главном

Россия планировала до 9 мая , к "дню победы", полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Мол, это будет "победа" к параду в Москве. Поэтому продолжалось большое сражение за Донбасс, где эту часть Украины беспощадно обстреливали и атаковали. Делают это кафиры и по сей день, сосредоточив там максимум усилий.

Сейчас на Востоке Украины россияне продвигаются чрезвычайно медленно и исполнить свои мечты по поводу захвата всей Донбасса и Луганщины не могут до сих пор.

В частности, сейчас продолжаются кровавые бои за Северодонецк. Ситуация в городе меняется каждый день, однако Северодонецк российские захватчики так и не смогли до сих пор оккупировать. Планы российской армии по захвату Северодонецка провалились так же, как и мечты захватить весь Донбасс до 9 мая, так и Украину за 3 дня.

По данным разведки Великобритании по состоянию на утро 10 июня , большая часть Северодонецка находится под контролем россиян. Однако им не удается окружить город с севера и юга. В городе продолжаются активные бои.

Примечательно, что российский президент Владимир Путин переоценил возможности своей армии. Он дал приказу захватить всю Луганскую область до 1 июня. В Донецкой области глава Кремля таких больших надежд не возлагал, поэтому сразу сказал, что на "захват" кафиры имеют время до 1 июля.

Однако россияне проваливают каждый дедлайн. Конечные сроки меняются постоянно. К примеру, Северодонецк Россия должна была захватить до 10 июня. Теперь же новый срок – это 22 июня .

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