Как Европа может вернуться к социализму через ИИ и при чем тут сокращение профессий

В ХХІ веке мир сделал крутой поворот вправо. Популизм, новые правые движения, национализм и цифровой консерватизм – все это стало ответом на глобализацию, кризис доверия к институтам и социальные сдвиги. Технологии сыграли не последнюю роль в этой трансформации: соцсети, алгоритмы и инфраструктура массового сбора данных стали инструментами в руках политических сил, ориентирующихся на страх.

Но теперь, когда искусственный интеллект переходит из лабораторий в повседневную жизнь, появляется шанс на новый разворот – на этот раз влево. Речь идет не о возвращении к идеологии коммунизма, а о потребности рабочих в справедливости. Автоматизация и ИИ несут угрозу резкого роста безработицы. Алгоритмы искусственного интеллекта, хоть и порождены в капиталистической среде, могут неожиданно стать катализатором изменений, что коснутся самих основ политики, труда и солидарности. В эксклюзивной колонке для 24 Канала читайте о том, как правый популизм технологической эпохи может уступить место новой левой эпохе.

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Правый поворот 2020-ых в Европе и США

В 2020-х годах многие западные демократии все больше склоняются вправо. В Польше на президентских выборах 2025 года победил выдвиженец партии "Право и Справедливость" (PiS) Кароль Навроцкий. По данным официального подсчета, он набрал 50,89 % голосов против 49,11 % у либерального кандидата Рафала Тшасковского, мэра Варшавы.

Этот результат означает возвращение президентства под контроль PiS. Следствием станет блокирование многих реформ – через право вето президент Навроцкий будет ограничивать возможности правительства проводить крупные реформы.

К тому же, политик с жесткой правой риторикой, известный жесткой позицией по ЛГБТ и абортам, вряд ли одобрит общественные либерализации. Для либеральной части общества его победа стала тревожным сигналом – по меньшей мере об этом громко кричат соцсети молодых либеральных поляков и лозунги на Марше равенства в этом году.



Лозунг против PiS / Фото из соцсетей

Так Польша стала еще одним государством Северного полушария, которое снова сдвинулось вправо.

Подобные тенденции наблюдаются и в Германии. На выборах 2025 года ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) достигла рекордных результатов. Партию AfD поддержал один из пяти немецких избирателей, ее результат в национальных выборах вырос вдвое по сравнению с 2021 годом, отмечает Politico.

Это самый высокий показатель для радикально правой силы в истории ФРГ. В новом Бундестаге AfD стала второй по численности фракцией: Der Spiegel описывает, что "AfD теперь – вторая по величине группа в сессионном зале бундестага, мощный блок, который стремился заглушать выступления других партий криками и пренебрежением".

Опросы показывают, что популярность AfD не падает – партия получила 20,8 % голосов в феврале, теперь же ее рейтинг колеблется между 21 и 24 % в общенациональных опросах, все больше догоняя Союз ХДС/ХСС.

Однако то, что в феврале сотни тысяч людей вышли на акции против AfD, свидетельствует, что в Германии правый поворот окончательно не осуществился. Да и Илон Маск, который поддерживал AfD и презирал экс-канцлера Олафа Шольца, сам стал провалом американской политики.

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Наблюдаем правую тенденцию и за океаном. На выборах в США 2024 года победил Дональд Трамп – это фактически второе пришествие популизма. Его победа уже подвергает испытанию демократические институты внутри страны и за рубежом – от жестов вроде переименования танкера "Харви Милк", названного в честь ЛГБТ-активиста, до рейдов против мигрантов. Распространенным среди критиков Трампа стало сравнение его администрации с ультраправым режимом в книге "Рассказ служанки" Маргарет Этвуд.

Как Румыния едва не стала ультраправой

Вернемся к Европе. Здесь Румыния выступила контрпримером общего тренда, когда ультраправые пытались использовать волну популизма, но их лидеры не дошли до власти. В выборах 2025 года первый тур выиграл националист Георге Симион, лидер "Альянса за объединение румын". Однако во втором туре в мае 2025 года с ним соревновался независимый центрист Никушор Дан, мэр Бухареста. Центрист Никушор Дан уравнял шансы и выиграл президентские выборы с около 54 % голосов против 46% у Симиона.

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Интересно! 24 ноября 2024 года в Румынии прошел первый тур президентских выборов. Неожиданно первое место занял независимый кандидат с ультраправыми взглядами Келин Джорджеску, который набрал 22,94% голосов. Его популярность резко возросла благодаря активному присутствию в соцсетях, в частности в TikTok, где он продвигал антивоенную риторику и антипатию к Украине. На втором месте оказалась кандидат от реформистской партии "Союз за спасение Румынии" (USR) Елена Ласкони с результатом 19,18%. Премьер-министр Марчел Чолаку, представляющий Социал-демократическую партию (PSD), получил 19,15% и занял третье место.



Однако 6 декабря Конституционный суд Румынии отменил результаты голосования, аргументируя это внешним вмешательством, в частности со стороны России. Как стало известно из обнародованных данных, около 800 "спящих" аккаунтов в TikTok, созданных еще в 2016 году, были активированы перед выборами для продвижения месседжей Джорджеску. Дополнительно, за две недели до голосования было создано более 25 тысяч новых учетных записей – часть скоординированной дезинформационной кампании.

Симион, известный приверженностью к Дональду Трампу, поражение признал и лишь оспорил результаты, заявляя о "внешнем вмешательстве" после того, как центристская победа была встречена с облегчением европейских лидеров. Таким образом, в отличие от Польши или США, Румыния пока воздерживается от правого переворота: радикалы здесь проигрывают, а проправительственная коалиция вынуждена снова консолидироваться.

Как ИИ может привести к сдвигу влево

Однако вероятно, что этот тренд может измениться под влиянием технологий. Интенсивное внедрение искусственного интеллекта и автоматизации может подтолкнуть политический центр в противоположную сторону – левый.

Причина проста: массовое вытеснение рабочих мест создает социальное напряжение и порождает запрос на государственные гарантии. Как отмечает в своем исследовании для London School of Economics & Political Science Джулиан Джейкобс аналитик, специализирующийся на экономическом влиянии ИИ (ныне – в Google DeepMind), те, кто могут пострадать от автоматизации, составляют традиционный рабочий класс, политически экономически тяготеющий к левым взглядам.

Исследование Джейкобса показывает, что технологические победители (ИИ-направленные профессии) становятся более либеральными, тогда как те, кого технологии выгнали с рынка, обычно "культурно консервативные и экономически левые".

Это означает, что экономическая неуверенность может радикализировать рабочих в левом направлении. Руководители профсоюзов уже почувствовали эти настроения. В США глава крупнейшего профсоюза AFL-CIO Лиз Шулер признается, что трудовое движение, после десятилетнего застоя, вдруг, по крайней мере частично из-за страха перед ИИ, оказалось в центре внимания. Яркий пример левых забастовок – история с голливудскими авторами и сценаристами, которые добились уступок от студий.

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Интересно! Билл Гейтс прогнозирует, что через 10 лет люди будут работать только два дня в неделю благодаря автоматизации рутинных задач. Это даст больше свободного времени, но одновременно поставит под угрозу многие профессии. Сокращение рабочей недели уже тестировали в нескольких странах – и это дало положительные результаты: повышение производительности, меньше стресса, больше удовольствия от работы. Однако не все компании к этому готовы.



Больше всего изменений ожидается в образовании, медицине, производстве, логистике и агросекторе. Гейтс считает, что врачи и учителя могут стать более эффективными благодаря ИИ, но совсем без людей не обойтись.

Влияние ИИ на рабочие места может быть огромным. Генеральный директор AI-компании Anthropic Дарио Амодеи предупреждает:

ИИ может уничтожить половину всех начальных рабочих мест "белых воротничков" и поднять безработицу до 10 – 20% в следующие один-два года... Большинство рабочих даже не представляют, что это произойдет. Это звучит нелепо – и люди просто не верят.

Если такая перспектива осуществится, возрастет недовольство масс, которое исторически склоняет избирателей с левой стороны. The Economist уже отмечает, что оптимисты надеялись, что ИИ выровняет шансы, но вместо этого он, вероятно, еще более углубит социальное неравенство.

Такие компании, как IBM и JPMorgan, уже заменили сотни "белых воротничков" на ИИ-агентов, а стартап Anthropic предупреждает о возможной потере половины начальных офисных должностей в ближайшие пять лет. В IBM ИИ-агенты могут анализировать таблицы, проводить исследования и писать письма. Зато IBM нанимает больше инженеров, продавцов и маркетологов. Несмотря на это общая численность работников в IBM выросла, ведь автоматизация высвобождает ресурсы для инвестиций в сферы, где требуется критическое мышление и взаимодействие с людьми. Пока массовых увольнений из-за ИИ не произошло, но IT-сектор в целом сокращается – частично из-за меньшего спроса на некоторые навыки, частично из-за оттока кадров.



По оценкам OECD, почти 27% профессий в США по состоянию на 2023 год находились под угрозой автоматизации, а треть работников в ближайший десяток лет экономически боится потерять работу. По опросу Microsoft, некоторые компании рассматривают возможность сокращения персонала из-за ИИ уже в ближайшее время. Однако большинство стремится сохранить кадры и переобучить работников. "Одни уже перезапускают себя с ИИ, другие еще на этапе размышлений", говорят в Microsoft.

Внедрение ИИ меняет баланс сил: технологические элиты становятся еще богаче, а работники – уязвимыми. Под давлением безработицы и неуверенности общество потребует социальной защиты. Это означает повышенный спрос на социалистические или социал-демократические решения: от гарантированного базового дохода и государственного регулирования до укрепления профсоюзов и даже общественной собственности на ключевые технологии. Как предупреждает Джейкобс, поляризация рабочих рынков через ИИ может сопровождаться радикализацией и политической дифференциацией классовых интересов.

Другими словами, рабочие, чей труд потерял ценность, могут обратиться за защитой к коллективистским идеям – от национализации прибылей ИИ-платформ до требования новых социальных договоренностей.

И, хотя на первый взгляд 2020-е годы стали "правым поворотом" – это видно на примере Польши, США, частично – Румынии и Германии – под поверхностью накапливается противоположный потенциал. Технологические изменения могут в корне изменить социально-экономические устои: массовая безработица и ощущение несправедливости способны вызвать обратный левый сдвиг.

А подъем ИИ может приведет не только к большему неравенству, но и к всплеску спроса на социальные гарантии. Итак, конечный результат будет зависеть от того, насколько политические лидеры успеют адаптироваться – успеют ли они принять меры, чтобы смягчить последствия автоматизации, чтобы не спровоцировать новую волну политических потрясений.