"Праздник на костях": оккупанты таки готовят "парад" в разрушенном Мариуполе

Россияне готовят "парад" 9 мая в превращенном в руины Мариуполе. Для этого в город прибыл первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.

Такие данные обнародовали в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Кириенко в администрации Путина отвечает за вопросы внутренней политики.

Стоит прочитать У меня умерли собаки, бабушка Галя и любимый город, – дневник мальчика из Мариуполя

Кириенко стал куратором по псевдореспубликам на Донбассе

Именно Кириенко недавно стал кремлевским куратором вопросов так называемых "республик" боевиков на Донбассе.

Основная задача путинского чиновника – подготовка "торжественных мероприятий" 9 мая. Известно, что рашисты отказываются от проведения "праздника" в оккупированном Донецке, в том числе имитации "военного парада",

– рассказали в ГУР.

Решение оккупантов – чрезвычайно циничное: речь идет о том, чтобы Мариуполь стал центром "торжеств". Именно поэтому с улиц срочно забирают тела убитых жителей и убирают центральную часть города от завалов и неразорванных боеприпасов.

Россиянам будут демонстрировать сюжеты о "радости" местных жителей

Сейчас идет масштабная пропагандистская кампания. Россиянам будут демонстрировать сюжеты о так называемой "радости" местных жителей от встречи с захватчиками. Именно из-за этого в Мариуполе и появился один из рупоров путинской полиции Владимир Соловьев.

Читайте также Карта боевых действий по состоянию на 4 мая: что происходит на фронте

В Мариупольском горсовете подтвердили подготовку к "параду"

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко подтвердил, что россияне таки готовятся к параду 9 мая. Оккупанты организовали разбор руин – в основном речь идет о центре города. Также они убирают на месте разрушенного авиабомбой драмтеатра.

Разборку завалов, за исключением техники, проводят мариупольцы. Работа за еду – лучшая иллюстрация "победы" оккупантов,

– написал Андрющенко.

Смотрите видео из Мариуполя / Видео Петра Андрющенко:

Последние новости из Мариуполя: коротко

По словам вице-премьера Ирины Верещук, Украина будет продолжать договариваться об эвакуации из Мариуполя. Это при том, что в городе продолжаются тяжелые бои.

Гражданские люди, которых еще 2 мая эвакуировали с "Азовстали", только 3 марта добрались в Запорожье. В общей сложности говорится о более 150 человек.

В ночь на 3 мая завод интенсивно бомбили, погибли 2 гражданские женщины и 10 человек получили ранения.

Утром 3 мая оккупанты начали штурмовать "Азовсталь", применяя танки, пехоту и десант.

Смотрите видео: как выглядит сейчас "Азовсталь"