Праздновали День знаний: на Прикарпатье отравились 18 детей
Источник:Нацполиция
В селе Загвоздье, что на Прикарпатье, отравились 18 детей и один взрослый. Все они праздновали 1 сентября.
В полиции уже возбудили уголовное дело. Часть детей находится в больнице.
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На Прикарпатье отравились 18 детей
В полиции рассказали, что 4 сентября заметили публикацию, что во время празднования Дня знаний в одном из заведений села Загвоздье заболели более 10 детей.
В течение 2 и 3 сентября в инфекционную и детскую больницу Ивано-Франковска были госпитализированы 10 детей и 1 взрослый, а еще 8 несовершеннолетних находятся на лечении дома.
Правоохранители возбудили уголовное дело и устанавливают причины и обстоятельства госпитализации детей и взрослого, попавших в больницу после празднования Дня знаний,
– рассказали в полиции.
Там также пояснили, что по состоянию на 5 сентября 11:00 суммарно заболели 19 человек.
Предварительный диагноз врачей – острый гастроэнтерит. Больные в состоянии средней тяжести.
Следователи осуществляют досудебное расследование из-за вероятного нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений. Виновным грозит штраф от 17 до 51 тысячи гривен или арест до 6 месяцев, или ограничение свободы или заключение до 3 лет.
Коротко о последних отравлениях детей
- 17 августа во Хырове, что на Львовщине, в спортивно-оздоровительном комплексе Layar Palace отравились 17 юных спортсменов из Киева и Кривого Рога. Все дети были в больнице. Причиной отравления мог стать полусырой плов с курицей
- В России отравились по меньшей мере 50 детей в поезде, который ехал из Мурманска в Адлер. В целом примерно 250 человек двумя группами отправились отдыхать на Кубань.
- 6 июля в Кулику, что на Львовщине, после празднования в ресторане "Барский кныш" 24 человека попали в больницу с острой кишечной инфекцией. Среди них были 6 детей. Лабораторное исследование установило, что причиной массового отравления была сальмонелла.