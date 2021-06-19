На празднование Дня Независимости потратят 5,5 миллиарда гривен

На празднование тридцатой годовщины Независимости Украины планируют потратить почти 5,5 миллиарда гривен. В Кабмине говорят, что в проект плана мероприятий следует включать только те, на которые хватит финансирования.

В целом правительство планирует потратить на празднование 5 миллиардов 423 миллиона 200 тысяч гривен. Об этом говорится в выводах Минфина к распоряжению Кабмина.

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Дополнительная потребность – 1,6 миллиарда гривен

Именно такую ​​сумму планируют потребовать на мероприятия из государственного и местного бюджетов. В профильном министерстве подсчитали, что дополнительная потребность, необходимая для реализации определенных мероприятий, достигает 1,6 миллиарда в украинской валюте.

В Минфине говорят, что в проект празднований следует включать только те мероприятия, которые обеспечены необходимым финансированием. Не исключают в ведомстве получение средств из других источников, которые, однако, должны быть не запрещенные законодательством.

Кабмин утвердил план празднования Дня Независимости. Перечень мероприятий обнародовали 8 июня.

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