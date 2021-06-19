На празднование Дня Независимости потратят 5,5 миллиарда гривен

На празднование тридцатой годовщины Независимости Украины планируют потратить почти 5,5 миллиарда гривен. В Кабмине говорят, что в проект плана мероприятий следует включать только те, на которые хватит финансирования.
В целом правительство планирует потратить на празднование 5 миллиардов 423 миллиона 200 тысяч гривен. Об этом говорится в выводах Минфина к распоряжению Кабмина.
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Дополнительная потребность – 1,6 миллиарда гривен
Именно такую сумму планируют потребовать на мероприятия из государственного и местного бюджетов. В профильном министерстве подсчитали, что дополнительная потребность, необходимая для реализации определенных мероприятий, достигает 1,6 миллиарда в украинской валюте.
В Минфине говорят, что в проект празднований следует включать только те мероприятия, которые обеспечены необходимым финансированием. Не исключают в ведомстве получение средств из других источников, которые, однако, должны быть не запрещенные законодательством.Важно! Кабмин утвердил план празднования Дня Независимости. Перечень мероприятий обнародовали 8 июня.
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Что запланировали на 30-летие Независимости:
- Торжественный концерт и парад войск на Крещатике и Майдане Независимости.
- На Михайловской площади и Владимирском проезде организуют статический показ современных образцов вооружения и техники сил безопасности и обороны.
- На Трухановом острове устроят артиллерийский салют.
- На Днепре состоится торжественное прохождение катеров, воздушный и морской показ вооружения и военной техники.
- Также запланированы торжества с участием высшего руководства государства и лидеров других зарубежных стран.