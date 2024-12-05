Кабмин одобрил законопроект о временном пребывании подразделений ВСУ за рубежом

Кабинет министров Украины на заседании одобрил и предложил к рассмотрению Верховной Радой законопроект, который позволяет временное пребывание подразделений Вооруженных сил Украины за рубежом.

Соответствующее решение приняли в четверг, 5 декабря. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на постоянного представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

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Что известно о законопроекте

Правительство одобрило законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов временного пребывания подразделений Вооруженных сил Украины за рубежом". Он предусматривает внесение изменений в законы "О Вооруженных Силах Украины" и "О порядке направления подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства".

Тарас Мельничук указал следующие ключевые положения документа:

возможность временного пребывания подразделений ВСУ за рубежом;

установление процедуры принятия соответствующего решения Верховным главнокомандующим ВСУ по представлению главнокомандующего;

обязательное возвращение таких подразделений в Украину после завершения правового режима военного положения.

Кстати, несколько дней назад в Украине разрешили бронировать работников курсов по такмеду. Волонтерам установили новые требования для получения брони. Кабмин расширил перечень профессий для бронирования от мобилизации, добавив к нему протезистов.