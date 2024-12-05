Відповідне рішення ухвалили у четвер, 5 грудня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на постійного представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

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Що відомо про законопроєкт

Уряд схвалив законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань тимчасового перебування підрозділів Збройних сил України за кордоном". Він передбачає внесення змін до законів "Про Збройні Сили України" та "Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав".

Тарас Мельничук вказав наступні ключові положення документа:

можливість тимчасового перебування підрозділів ЗСУ за кордоном;

встановлення процедури ухвалення відповідного рішення Верховним головнокомандувачем ЗСУ за поданням головнокомандувача;

обов’язкове повернення таких підрозділів до України після завершення правового режиму воєнного стану.

До речі, кілька днів тому в Україні дозволили бронювати працівників курсів із такмеду. Волонтерам встановили нові вимоги для отримання броні. Кабмін розширив перелік професій для бронювання від мобілізації, додавши до нього протезистів.