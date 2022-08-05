СБУ задержала предателей, которые должны были корректировать ракетный удар по памятнику Бандере во Львове

На Львовщине двое мужчин публично призывали россия к агрессивной войне. Кроме того, агитировали людей поддерживать оккупантов.

Об этом сообщили в управлении Службы безопасности во Львовской области. Двум поклонникам путинизма уже объявили о подозрении.

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"В соцсетях они активно поддерживали агрессию против нашего государства и призывы украинцев присоединяться к оккупационным властям страны-агрессора", – отметили в СБУ.

Передавал координаты

Предателей задержали. Когда же оперативники собрали доказательную базу, то установили, что помимо распространения вражеской пропаганды, один из злоумышленников переписывался с боевиком псевдореспублики.

А именно, предоставил координаты, а впоследствии и должен был корректировать осуществление ракетных обстрелов по памятнику Степану Бандере во Львове,

– отметили в ведомстве.

Следователи объявили предателям подозрение по статье пропаганды войны. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Предатель призвал обстрелять памятник Бандере / Скриншот СБУ



Злоумышленники уже задержаны / Скриншот СБУ

Вражеский агент в Ивано-Франковской области

СБУ разоблачила агентурную сеть предателей. Организовал все уроженец Одессы. Один из злоумышленников проживал в Ивано-Франковской области и собирал информацию для оккупантов о военных объектах, перемещениях ВСУ, блокпостов и ОВА, СБУ и других государственных органов.

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Предателей задержали и в Днепропетровской области

СБУ разоблачили предателя, собиравшего информацию для корректировки ракетных ударов по аэропортам Днепропетровщины. Мужчина входил в федеральную службу России. Кроме этого, он собирал разведданные о Приднепровской железной дороге, местах дислокации и передвижения подразделений Вооруженных Сил Украины и терробороны.

Злоумышленник создавал доклады с подробными описаниями каждого объекта и территорию вокруг. По информации следствия, предателем является работник одной из частных охранных компаний Днепра, завербованный кадровым работником ФСБ через мессенджер.

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