В Украине увеличат предельный возраст принятия на службу для офицеров

Для лиц из офицерского состава предельный возраст принятия на военную службу по контракту увеличат до 32 лет.

Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника отдела военной кадровой политики Департамента кадровой политики Минобороны полковник Сергей Литовченко.

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По его словам, изменениями в закон "О воинской обязанности и военной службе" предусмотрели возможность увеличить с 30 до 32 лет (с учетом получения права на пенсию по выслуге лет по смешанной форме) предельный возраст принятия на военную службу по контракту лиц офицерского состава.

Условия военного положения

Речь идет о гражданах среди: военнослужащих, резервистов, военнообязанных, не имеющих воинских званий офицерского состава, и гражданах призывного возраста, получивших высшее образование по степени не ниже бакалавра и успешно завершивших курс военной подготовки офицерского состава.

Полковник добавил, что на период действия военного положения на военную службу по контракту будут принимать также лиц офицерского состава военнослужащих из сержантов и старшин, не имеющих высшего образования, но не менее 3 месяцев принимавших непосредственное участие в ведении военных (боевых) действий и не менее 3-х месяцев успешно исполняющих служебные обязанности на должностях лиц офицерского состава, с одновременным присвоением им первичного военного звания офицерского состава "младший лейтенант".

В то же время таким военнослужащим с целью повышения мотивации к военной службе и возможности реализации своего потенциала во время ее прохождения на офицерских должностях предоставляется возможность не позднее шести месяцев со дня прекращения или отмены военного положения пройти соответствующий курс военной подготовки по направлению, соответствующему профилю служебной деятельности,

– добавил офицер.

К слову, в Украине хотят создать "реестр уклонистов". Над соответствующим законопроектом уже работают в Верховной Раде, впрочем, он еще не зарегистрирован в парламенте.