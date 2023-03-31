Про це повідомив під час брифінгу заступник начальника відділу військової кадрової політики Департаменту кадрової політики Міноборони полковник Сергій Литовченко.

Дивіться також Нові правила виїзду чоловіків за кордон 2023: хто має право виїжджати, які документи потрібні

За його словами, змінами до закону "Про військовий обов'язок і військову службу" передбачили можливість збільшити з 30 до 32 років (з урахуванням набуття права на пенсію за вислугою років за змішаною формою) граничний вік прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу.

Зверніть увагу! Йдеться про громадян з-поміж: військовослужбовців, резервістів, військовозобов'язаних, які не мають військових звань офіцерського складу, та громадян призовного віку, які здобули вищу освіту за ступенем не нижче ніж бакалавр та які успішно завершили курс військової підготовки офіцерського складу.

Умови воєнного стану

Полковник додав, що на період дії воєнного стану на військову службу за контрактом прийматимуть також осіб офіцерського складу військовослужбовців з-поміж сержантів і старшин, які не мають вищої освіти, але не менше ніж 3 місяці брали безпосередню участь у веденні воєнних (бойових) дій та не менше ніж 3 місяці успішно виконують службові обов'язки на посадах осіб офіцерського складу, з одночасним присвоєнням їм первинного військового звання офіцерського складу "молодший лейтенант".

Водночас таким військовослужбовцям, з метою підвищення мотивації до військової служби та можливості реалізації свого потенціалу під час її проходження на офіцерських посадах, надається можливість не пізніше шести місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану пройти відповідний курс військової підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності,

– додав офіцер.

До слова, в Україні хочуть створити "реєстр ухилянтів". Над відповідним законопроєктом вже працюють у Верховній Раді, втім він ще не зареєстрований у парламенті.