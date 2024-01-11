Республиканцы Конгресса США требуют от Байдена решительных действий по Украине: детальный план

Республиканцы Палаты представителей США критикуют Байдена за недостаточную помощь Украине. Они требуют от президента соблюдения эффективного плана для победы нашего государства.

Три ключевых комитета Конгресса США обнародовали документ, осуждающий действия администрации Байдена и требующий от него решительных действий для поддержки Украины. Документ называется "Предлагаемый план победы в Украине" и был разработан еще в конце прошлого года, но начали его активно обсуждать только сейчас.

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План победы на фоне глобальной угрозы

Документ, подписанный главами комитетов по иностранным делам, вооруженным силам и вопросам разведки, содержит пять разделов, описывающих угрозу от России и ее союзников, а также стратегию победы Украины. Он также обращает внимание на промедление Байдена в предоставлении оружия Украине.

Со времен Второй мировой войны Соединенные Штаты не сталкивались с более опасным набором противников,

– говорится в документе.

Авторы плана считают, что США должны ответить на глобальную угрозу, которую представляют Россия, Китай и Иран, и что победа Украины является ключевой для защиты американских интересов. Они критикуют стратегию Байдена как "проигрышную" и призывают к немедленному предоставлению Украине необходимого оружия.

"Мантра Байдена о поддержке Украины "столько, сколько потребуется" является проигрышной стратегией", – утверждают главы комитетов.

Конгрессмены отмечают:

важность быстрого предоставления Украине оружия;

усилении санкций против России;

передаче Украине замороженных российских активов;

необходимости контроля над американской помощью.

После катастрофического вывода президентом Байденом сил из Афганистана поддержка Украины в борьбе с путинскими войсками имеет решающее значение для возобновления американского сдерживания в Европе, Ближнем Востоке и Индо-Тихоокеанском регионе.

Отметим, что сейчас немало разговоров о том, что президентские выборы в США и потенциальное избрание Трампа могут коренным образом изменить отношение Вашингтона к Киеву.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен констатирует, что все дискуссии в американском политикуме – часть предвыборной кампании. Дальше борьба между республиканцами и демократами будет более ожесточенной.

В то же время эксперт предполагает, что все-таки в ближайшее время Украина получит помощь в размере 61 миллиард долларов.

В отчете также указано, что США отстают от других стран в оказании помощи Украине, как в процентном отношении к ВВП, так и в военной поддержке. Это вызывает беспокойство среди республиканцев.