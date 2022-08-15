россиянам обещают двойной оклад за работу в псевдореспубликах, но они массово отказываются

оккупанты продолжают устанавливать свои "порядки" на временно занятых территориях Украины. На работу в псевдореспубликах активно агитируют российских госслужащих, однако они массово отказываются от таких предложений.

Чтобы восполнить кадровые пробелы в так называемых "л/днр", российских чиновников поощряют большими надбавками к заработным платам. Покрывает эти расходы бюджет Белгородской области, в которой за время полномасштабной войны неоднократно слышали "хлопок".

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Опасные "командировки" в псевдореспублики

В Главном управлении разведки МО Украины сообщили, что российское руководство продолжает агитировать своих госслужащих на работу на временно оккупированных территориях нашего государства.

По решению администрации Белгорода, сотрудникам местной мэрии, руководителям и работникам муниципальных заведений обещают выплачивать двойной оклад в рублях, если те согласятся работать в так называемых "днр" или "лнр".

Кроме того, из городского бюджета Белгорода компенсируют расходы, связанные с "командировкой" (так называемые "суточные") и другими потребностями. К "суточным" предусмотрены надбавки в иностранной валюте – украинской гривне – в расчете:

50% для главы администрации;

40% – первому и некоторым другим заместителям;

30% – начальникам отделов, их заместителям, главным и ведущим специалистам.

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К слову, обещания увеличения выплат связаны с категорическим нежеланием российских чиновников ехать в Украину из-за опасений за собственную безопасность. Несмотря на эти привлекательные финансовые предложения, россияне все равно продолжают массово отказываться уезжать в опасные "командировки".

В настоящее время руководство Белгородской области отвечает за поддержку российского оккупационного режима в Белокуракинском и Троицком районах Луганской области. С сентября с участием российских учителей там планируется открытие школ. Туда же направляют и воспитательниц для детских садов из россии,

– уточнили в украинской разведке.

В ГУР МО также добавили, что в целом из белгородского бюджета на закрепление российской оккупации в Луганской области планируется выделить 1,6 миллиарда рублей. При этом утвержденный дефицит бюджета российской области на 2022 год составляет 30,8 миллиарда рублей.

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