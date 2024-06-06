Суд применил меру пресечения к адвокату, уличенному в попытке подкупа САП и НАБУ

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда поддержал позицию прокурора САП и применил меру пресечения к столичному адвокату. Его уличенного в попытке подкупа прокуроров САП и детективов НАБУ.

Известно, что адвокат предлагал взятку в размере 200 тысяч долларов США. Все для того, чтобы суд принял решение о передаче уголовного производства в отношении его подзащитного в другой орган досудебного расследования.

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Какую меру пресечения избрал суд

Суд назначил залог в размере 12 миллионов гривен, который должен быть внесен в течение пяти дней со дня избрания меры пресечения.

Также на подозреваемого возложены следующие процессуальные обязанности:

являться по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;

не отлучаться за пределы Киевской области без разрешения детектива, прокурора и суда;

сообщать детектива, прокурора и суд об изменении места своего проживания и места работы;

воздерживаться от общения со свидетелями по делу;

сдать на хранение паспорт/паспорта для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

Срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого, составляет два месяца.

Экс-заместителя Ермака подозревают в незаконном обогащении

22 мая САП и НАБУ сообщили, что Андрей Смирнов, бывший заместитель руководителя Офиса Президента Украины, в течение 2020 – 2022 годов приобрел активов на сумму 17,1 миллиона гривен, тогда как его официальный доход составлял лишь 1,3 миллиона гривен.

К незаконно полученным активам относятся: 2 автомобиля, 2 мотоцикла, 3 паркоместа в Киеве, квартира во Львове и земельный участок на Закарпатье.

Чтобы скрыть это имущество, Смирнов оформил его на своего брата и друга, но оставил за собой право полного распоряжения им.

Адвокат предлагал взятку прокурорам САП и детективам НАБУ за передачу уголовного производства в отношении его подзащитного по делу завладения электрической энергией ЧАО "НЭК "Укрэнерго" и легализации средств, полученных от ее продажи на сумму 716 миллионов гривен, в другой орган досудебного расследования.