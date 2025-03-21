Это не про деньги: почему у Трампа резко заговорили о контроле над АЭС Украины

Во время телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп предложил передать АЭС в собственность США. Американскому лидеру нужно продемонстрировать своим избирателям какие-то результаты.

Поэтому это предложение прозвучало не из-за финансовой выгоды, а как политическая игра. Такое мнение 24 Каналу озвучил доктор экономических наук Игорь Липсиц.

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Политические игры Трампа

Игорь Липсиц отметил, что Трампу как политическому деятелю нужно демонстрировать американскому избирателю, что он очень результативный президент. Ему не обязательно достигать реальных успехов.

Взяв в собственность АЭС Украины, президент США может рассказывать, что "предотвратил атаки и защитил мир от ужасной катастрофы". В то же время вряд ли Трамп сможет на этом заработать.

Это политические игры. Сказать: "Я спас мир от атомной катастрофы" – это результат. Как и что дальше – это неважно. "Главное, что я сказал своим избирателям в США, что я великий президент-миротворец, спас мир от атомной катастрофы". А что будет дальше с АЭС, как она будет эксплуатироваться – Трампа не волнует,

– считает доктор экономических наук.

Напомним, Владимир Зеленский подтвердил, что Дональд Трамп поднимал вопрос Запорожской АЭС. Украинский лидер заявил, что Украина готова обсуждать возможности инвестиций в украинские станции и модернизацию соответствующих объектов. Однако о передаче АЭС в собственность США не говорилось.