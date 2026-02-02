США сделали позорное предложение Зеленскому: интервью генерала Ходжеса о Донбассе и завершении войны

В Объединенных Арабских Эмиратах 4 и 5 февраля состоится очередной раунд переговоров по завершению российско-украинской войны, которые сейчас, кажется, зашли в тупик. Кремль требует выхода Вооруженных Сил Украины с Донбасса, Киев ни за что не готов отдать российской армии территории, которые она даже не смогла завоевать. В то же время американские переговорщики, в частности Стив Уиткофф, хотят как можно скорее подписать мирное соглашение, поэтому заставляют и давят на Украину.

Генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес в интервью 24 Канала отметил, даже если Владимир Путин получит весь Донбасс, маловероятно, что это удовлетворит диктатора и он реально остановит войну. Больше о позорном предложении Владимиру Зеленскому от Белого дома, гарантиях безопасности и роли европейцев в завершении войны – читайте далее в материале.

Интересно На что готовы Украина и Россия во втором этапе переговоров: эксперты спрогнозировали, чего ждать

Чего ждать от новых переговоров?

Украинские чиновники назвали переговоры положительными и конструктивными. Новый раунд запланирован в Абу-Даби. Насколько мы близки к соглашению и как вы оцениваете это стремление к миру?

Мне трудно понять, насколько это близко на самом деле. Украинское правительство и представители хорошо осознают, что поставлено на карту. Они знают, что Владимиру Путину или Кремлю нельзя доверять. И я опасаюсь, что они также понимают, что действительно не могут доверять США.

Поэтому им приходится участвовать в этих переговорах, надеясь, что когда-то произойдет прорыв, который обеспечит суверенитет Украины и даст определенные гарантии безопасности. Я считаю, что это тот случай, когда президент Зеленский и его команда делают все возможное, чтобы действовать добросовестно и достичь переговорного урегулирования. Но в то же время они понимают, что нельзя уступать украинскую территорию россиянам и нельзя предавать украинский народ.

К теме! Политолог Алексей Кошель считает, что есть два основных риска переговоров в Абу-Даби: затяжная война и возможный выход США из переговоров.

Россияне не раз заявляли, что не будут вести переговоры. Поэтому если кто-то говорит, что мы уже продвинулись на 90%, или на 95%, это не так важно. Последние 5% и есть той частью, которую Россия не отпустит, а Украина не может сдать. Это будет сложно.

Почему не следует доверять Уиткоффу?

На фоне этих положительных заявлений в Давосе на мероприятии по Украине Стив Уиткофф сказал, что достигнут значительный прогресс. Он добавил, что "мы свели все к одному вопросу, а значит, его можно решить", а Зеленский позже объяснил, что речь идет о территории Донбасса.

Вот почему я категорически не доверяю Уиткоффу, когда он говорит, что остался только один вопрос. Потому что этот вопрос на самом деле самый важный. Он продавец недвижимости и говорит как продавец недвижимости. Он никогда не переживал и не понимал, почему началась война. Он ни разу не сказал, что россияне агрессоры, так же как и президент Трамп.

Кажется, он семь раз был в Москве, но ни разу не был в Украине. Поэтому все, что его интересует, это заключить сделку, которая может оказаться плохой для миллионов украинцев. Это был бы неправильный результат для этой ситуации.

Актуально Ситуация изменилась: стало известно, примет ли Уиткофф участие в переговорах Украины и России

Конечно, я сторонний наблюдатель, который сидит в уютном, теплом месте. Но я вижу огромное давление на украинский народ, на украинское правительство, на президента Зеленского, который пытается завершить войну. И одновременно он следит за тем, чтобы всё, за что украинцы боролись все эти годы, не было бы напрасным.

Без сомнения никто не может доверять Владимиру Путину или России в выполнении какого-либо соглашения, если их не заставляют. Они четко дали понять, что их цель – это украинская территория.

Поэтому я доверяю президенту Зеленскому и его команде. Они знают, что происходит, и знают, что могут сделать.

Обратите внимание! Против передачи Донбасса России выступает 52% украинцев, тогда как 40% допускают компромисс, хотя и считают его сложным и противоречивым.

Какое циничное предложение Белый дом сделал Киеву?

Я хочу процитировать интересную статью Axios: "В конце второго дня переговоров три команды сидели вместе за рабочим обедом. Был момент, когда все выглядели почти как друзья. У меня появилась надежда", сказал американский представитель Axios. Почему они такие оптимистичные, даже чрезмерно оптимистичные?

Они наивны. Почему-то до сих пор есть люди, которые верят, что Россия – это великая страна, которая якобы просто хочет быть ответственной частью международного сообщества. В это нельзя верить. Россияне могут улыбаться тебе в лицо, пока убивают твою семью.

Помните, что люди, которые представляют Кремль на этих переговорах, представляют и власть, которая каждую ночь убивает украинцев, гражданских, детей. Поэтому фразы по типу "они выглядели почти как друзья" – это абсурд. Это просто бессмыслица.

В публикации Financial Times говорилось, что США, похоже, пытаются шантажировать Украину гарантиями безопасности, чтобы заставить уступить Донбасс в обмен на так называемые гарантии. Администрация Трампа дала понять Украине, что гарантии безопасности США зависят от согласия Киева уступить регион Донбасса России. И из этой же публикации: Вашингтон также дал понять, что может предложить Украине больше оружия для усиления армии, если Киев согласится вывести войска с Донбасса. Какова ваша реакция на такое предложение?

Это позорное предложение со стороны Соединенных Штатов, и, на мой взгляд, Украина не согласится на это. Если учитывать то, что произошло за последний год, я могу представить, что украинские лидеры захотят увидеть реальные доказательства, хоть какие-то доказательства того, что Соединенные Штаты действительно способны выполнить свою часть договоренностей.

Кстати! Россия продолжает требовать от Украины отказаться от всей Донецкой области. Но аналитики ISW убеждены, что такой шаг со стороны Киева станет стратегической ошибкой для Украины.

Даже во времена администрации Байдена мы не взяли на себя обязательства сделать все необходимое для помощи Украине, и эта администрация тем более этого не сделала. Поэтому почему кто-то должен хотя бы на секунду поверить, что администрация Трампа, которая до сих пор даже не предоставила нужного оружия, вдруг согласится отправить американские войска как гарантию после того, как Украина отступит с Донбасса. Это не имеет смысла.

И все это до сих пор держится на ложном нарративе, что Россия все равно выиграет войну, поэтому, мол, Украина, смирись и делай так. Но на местах все совсем не так. И, конечно, украинское руководство это понимает. Ключевое здесь, по моему мнению, в том, что европейские союзники Украины должны четко дать понять, на чьей они стороне в этом вопросе.

Потому что, особенно после всего, что произошло на прошлой неделе, европейцы не верят, что Соединенные Штаты действительно способны обеспечить любые гарантии. Мне очень трудно это говорить, потому что я счастлив и горжусь тем, что моя страна так долго делала для безопасности Европы. Но сейчас эта администрация разрушает десятилетия доверия.

Именно поэтому администрация президента Зеленского, вероятно, очень скептически относится к такой гарантии.

К слову, переговоры в Абу-Даби прошли в конструктивном ключе, однако территориальный вопрос до сих пор остается открытым. По прогнозу The Economist, значительных прорывов не прогнозируют как минимум до марта 2026 года, несмотря на то, что отдельные технические положения уже согласованы.

Чем Трамп шантажирует Украину?

Президент Трамп говорит: сначала сдайте Донбасс России, а потом мы сможем предоставить какие-то гарантии безопасности. Но будут ли Украине вообще нужны американские гарантии, если она уйдет с Донбасса по такой схеме?

Даже если Россия получит больше Донбасса, не будучи способной захватить его на поле боя, я не думаю, что кто-то в Украине верит, будто этого хватит, чтобы удовлетворить Россию.

Я считаю, что США должны сыграть роль в обеспечении гарантий безопасности, потому что в интересах США иметь стабильность и безопасность в Европе. Но для этого администрация должна признать, что агрессор это Россия, что именно Москва ответственна за нестабильность и угрозу безопасности. Я этого просто не вижу. Это был бы разительный поворот для администрации Трампа, если бы она это признала, но, к сожалению, я не вижу, чтобы это произошло.

Не кажется ли вам, что администрация Трампа лишь делает вид, что якобы готова дать гарантии безопасности, чтобы заставить Украину уйти с Донбасса, а в случае новой атаки России не будет воспринимать это серьезно?

Учитывая все, что эта администрация сделала за последний год, я бы не поверил и не воспринял это за чистую монету. Я не вижу оснований считать, что они действительно смогут выполнить какие-то подобные гарантии.

Если Россия атакует Украину уже после завершения войны, после достижения прекращения огня, вы ожидаете, что США отреагируют, хотя бы заявлениями или применением авиации? Или президент Трамп в таком случае просто попытается заключить еще одно соглашение?

Конечно, я не знаю. Но за последний год нет никаких доказательств, которые дали бы мне уверенность, что они действительно сделают все это. Реагировать после факта было бы гораздо сложнее, чем действовать сейчас. Это даже сложнее, чем, например, просто поставить Tomahawk, ввести реальные санкции против России или принять жесткие меры. Если они не делают этого сейчас, я отношусь к таким обещаниям очень скептически.

Но мы не можем забывать, что Украина не остров. Она связана с Европой, и европейским союзникам давно пора перестать беспомощно заламывать руки и ныть из-за Трампа.

Важно Донбасс в обмен на гарантии безопасности: Зеленский ответил, звучало ли такое предложение от США

Европейцам нужно принять факт, что их безопасность зависит от успеха Украины. Поэтому реальная поддержка деньгами, оружием, боеприпасами, помощь во всем, что нужно Украине, должна быть обеспечена Европой. Особенно учитывая то, что США, как я считаю, не сделают этого при этой администрации. И именно поэтому в интересах Европы, чтобы Украина выиграла, а не потерпела поражение.

Я надеюсь, что все больше европейских стран начнут брать на себя эту ответственность.

Какие три условия могут остановить Путина?

Какой конечный план может обеспечить безопасность и стабильность Украины с точки зрения гарантий безопасности и соглашения о прекращении огня? Возможен ли реалистичный финал, который завершит войну и гарантирует безопасность Украины?

На самом деле единственный способ завершить войну, это когда Путин поймет, что он не может выиграть. Для прекращения войны нужно разрушить его нефтегазовую инфраструктуру, чтобы он не мог экспортировать нефть и газ и финансировать войну. Это первое.

Второе, европейские страны должны показать, что они надежно поддерживают Украину. Не просто фото с объятиями президента Зеленского, а реальные действия, которые демонстрируют, что они на стороне Украины.

И третье, конечно, Украина должна и дальше двигаться к модели, где вся страна вовлечена в оборону. Возможно, это должно быть что-то по типу объединения Израиля и Финляндии. Сильная промышленная база, высокое качество производства, резервы, которые можно быстро мобилизовать, и полная включенность общества. Я думаю, именно так и будет выглядеть украинский успех. Важным было бы и членство в Европейском Союзе.

Часть этого плана, по моему мнению, это уничтожение способности России продолжать войну. Часть – это четкая и открытая поддержка со стороны Европы. И еще одна часть – это то, что Украина продолжает делать себя непобедимой.

О чем сигнализирует удар "Орешником" по Львовской области?

В начале этого месяца Россия запустила баллистическую ракету средней дальности "Орешник" по моему городу Львову, но без боевого заряда. Это восприняли как сигнал Западу. Не думаете ли вы, что это может быть еще одним признаком отчаяния Путина и России?

Это даже немного забавно. Я говорил с подругой, которая живет в Одессе, и она сказала, что украинцы больше переживают из-за "Кинжала", чем из-за этого "Орешника". Да, "Орешник" звучит страшно, и скорость полета у него такая, что это впечатляет. Но если не ставить на него ядерную боеголовку, то, на ее взгляд, это не так опасно, как ракета "Кинжал".

И вы правы. На самом деле целью был не Львов, а европейцы. Это было предупреждение для них, чтобы они не участвовали в миротворческих силах или подобных инициативах.

Напомним! Россия уже дважды атаковала Украину гиперзвуковыми ракетами средней дальности "Орешник". Впервые 21 ноября 2024 года удар был нанесен по Днепру и в ночь на 9 января 2026 года по Львовской области.

Я думаю, россияне примерно раз в 2 – 3 недели что-то делают или говорят, чтобы напомнить всем, что у них есть ядерное оружие. Но они делают это уже несколько лет. И нашим европейским друзьям стоит перестать волноваться из-за того, что может сделать Россия. Наоборот, Россия должна волноваться из-за того, что могут сделать они.

Ожидаете ли вы еще одной провокации России против Европы? И изменил бы этот удар "Орешником" что-то в европейской политике?

Нет, я так не думаю. По крайней мере, я не видел доказательств того, что это изменило чье-то мышление. Не удивительно, что у России есть такое оружие.

Я все чаще слышу, как европейцы говорят, что признают: Россию можно победить, она победоносна. Европе нужно собраться, снова обрести уверенность в себе и посвятить себя безопасности Украины, потому что это лучший способ обеспечить безопасность всей Европы.