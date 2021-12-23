Предложения России по гарантиям безопасности рассматривать не стоит, – МИД Литвы

Габриэлюс Ландсбергис – глава МИД Литвы – заявил, что НАТО стоит отвергнуть предложения России по гарантиям безопасности. Зато приоритетом является поддерживать нынешний статус обороны в регионе.

Ландсбергис заявил, что единственные переговоры, которые хотелось бы наблюдать, – о возможности усиления гарантий безопасности в регионе. Речь идет о территории от Черного моря в Румынии и до Эстонии.

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Мы не думаем, что следует начинать любые переговоры относительно того, что было предложено Россией,

– заявил Ландсбергис.

Страны Балтии о военной помощи Украине

Министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии после встречи в Каунасе заявили о готовности оказать Украине военную и невоенную поддержку.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас отметил, что страны Балтии решительно поддерживают территориальную целостность Украины и нерушимость ее границ.

Страны Балтии призвали к дополнительному сдерживанию России со стороны НАТО.

В сообщении по результатам встречи говорится, что Россия и Беларусь – дестабилизируют ситуацию в Европе.

Политики подчеркнули, что концентрация российского военного потенциала возле украинской границы является особенно опасной попыткой России ограничить суверенитет Украины и ее стремление к членству в НАТО.

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