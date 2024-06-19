Кандидат в премьеры Франции заявил, что не будет отправлять в Украину дальнобойное оружие и войска

Президент французской ультраправой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла выступил с громким заявлением. Он говорит, что не будет посылать в Украину дальнобойное оружие и французских военных в случае его избрания на должность премьер-министра.

Об этом он сказал журналистам на выставке вооружений Eurosatory под Парижем. Если "Национальное объединение" получит власть, Макрон потеряет контроль над внутренней повесткой дня, включая экономическую политику, безопасность, иммиграцию и финансы, что повлияет на помощь Украине.

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Барделла выступил с категорическим заявлением

По его словам, риск эскалации реальный, а потому он не будет посылать Украине ракеты большой дальности, которые позволят бить по территории страны-агрессора.

Я хочу, чтобы Украина имела в своем распоряжении боеприпасы и оборудование, необходимые ей для удержания фронта, но моя красная линия не изменится, то есть отправка техники, которая может иметь последствия эскалации в Восточной Европе,

– объяснил французский политик.

Более того, он выступил против идеи президента Франции Эммануэля Макрона относительно отправки западных войск в Украину, в частности, речь идет о французских военных.

В то же время Бардела заявил, что он будет придерживаться обязательств Франции перед ее партнерами, в том числе по увеличению расходов на оборону.

. Партия Барделлы "Национальное объединение" лидирует в опросах общественного мнения накануне досрочных парламентских выборов 30 июня и 7 июля. Однако даже в случае их победы Эммануэль Макрон останется президентом и главой французской армии.

Напомним, Макрон подчеркнул, что отправка французских инструкторов в Украину не является эскалацией. Эти действия являются вполне легитимными.