Уже в ближайшие недели: Блинкен анонсировал "больше новостей" о ПВО для Украины

Уже вскоре Украина услышит новые новости о получении противовоздушной обороны. Об этом сообщил Госсекретарь Соединенных Штатов во время беседы о внешней политике США в Институте Брукингса.

По его словам, США работают над усилением украинской ПВО. Соответствующее заявление он озвучил на фоне саммита Североатлантического, который начнется уже 9 июля и продлится три дня.

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Вскоре стоит ждать хорошие новости

Энтони Блинкен заявил, что чтобы развивать свой военный и экономический потенциал, Украина должна убедиться, что у нее есть противовоздушная оборона, чтобы защитить территории, в которые государство инвестирует.

Мы продвигаем это. Я думаю, что вы увидите больше новостей об этом в ближайшие недели, поскольку на следующей неделе мы дойдем до саммита НАТО,

– пояснил американский чиновник.

К слову, недавно Киев и Вашингтон объединил усилия для усиления противовоздушной обороны Украины. Дмитрий Кулеба встретился с помощником Блинкена. Главной темой разговора стала поставка Patriot.

ПВО для Украины: последние новости