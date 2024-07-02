Уже в ближайшие недели: Блинкен анонсировал "больше новостей" о ПВО для Украины
Источник:U.S. Department of State
Уже вскоре Украина услышит новые новости о получении противовоздушной обороны. Об этом сообщил Госсекретарь Соединенных Штатов во время беседы о внешней политике США в Институте Брукингса.
По его словам, США работают над усилением украинской ПВО. Соответствующее заявление он озвучил на фоне саммита Североатлантического, который начнется уже 9 июля и продлится три дня.
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Вскоре стоит ждать хорошие новости
Энтони Блинкен заявил, что чтобы развивать свой военный и экономический потенциал, Украина должна убедиться, что у нее есть противовоздушная оборона, чтобы защитить территории, в которые государство инвестирует.
Мы продвигаем это. Я думаю, что вы увидите больше новостей об этом в ближайшие недели, поскольку на следующей неделе мы дойдем до саммита НАТО,
– пояснил американский чиновник.
К слову, недавно Киев и Вашингтон объединил усилия для усиления противовоздушной обороны Украины. Дмитрий Кулеба встретился с помощником Блинкена. Главной темой разговора стала поставка Patriot.
ПВО для Украины: последние новости
- Израиль рассматривает возможность передачи Украине до 8 систем Patriot, которые решил вывести из своего использования. Известно, что США ведут переговоры с Израилем и Украиной о передаче систем, но соглашение еще не окончательное и может включать не все системы.
- Также недавно Украина получила от Испании вторую партию зенитных ракет к комплексам противовоздушной обороны Patriot. Кроме ракет к Patriot, этот пакет военной помощи включает вторую партию боевых танков Leopard.
- Ранее также стало известно, что Украина получит еще одну систему ПВО, которая крайне необходима для защиты от постоянных атак российских захватчиков. Patriot передадут Нидерланды и еще одна страна.