Иран помогает России в войне: в ISW объяснили, зачем и долго ли это будет продолжаться

В войне против Украины Россия заручилась поддержкой Ирана. Именно последний снабжает страну-агрессора дронами-камикадзе, которыми ежедневно атакуют нас.

В Институте по изучению войны отметили, что в Белом доме нет никаких сомнений, что иранские военные находятся в Крыму. Там они помогают россиянам атаковать с помощью беспилотников-камикадзе мирное население нашего государства, а также гражданскую инфраструктуру.

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Россия и Иран продолжают откровенно врать

Спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби во время своего выступления сообщил, что в Крым отправили небольшую часть специалистов из Ирана. По его словам, "Тегеран сейчас напрямую привлечен на земле и путем предоставления оружия, которое... убивает мирных жителей и разрушает гражданскую инфраструктуру". В то же время он отметил, что оба государства продолжат лгать, что не сотрудничают друг с другом.

Но россияне сами разбалтывают правду. Например, член Общественного совета Минобороны России Руслан Пухов во время прямого эфира 20 октября не проследил за языком. Он свято верил, что микрофон еще не включен, поэтому сказал ведущим: "мы не будем сильно раскачивать лодку, поэтому прошу вас не слишком (сосредотачиваться – 24 канал) на этих иранских (беспилотниках – 24 канал), как в той классической истории: "у вас есть задница, но нет для этого слова".

В Иране страшно боятся США

Между тем, как власти России, так и Ирана всячески отрицают предоставление беспилотников-камикадзе. И эта страна продолжит поддерживать российское войско, какие бы санкции на нее не наложили. А это связано с тем, что иранские лидеры считают, что им необходима помощь именно от Москвы. Это, по их мнению, позволит изменить мировой порядок под руководством США. Возможно, и позволило бы, но страна-агрессор ежедневно демонстрирует одни лишь поражения. Не лучшего себе союзника выбрали в Иране.

Отмечают составители отчета, что иранские чиновники и государственные СМИ подчеркивают необходимость расширения стратегических отношений с Россией и Китаем. Собственно эти две страны, убеждены в Тегеране, смогут сдвинуть с условного пьедестала США.

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И поскольку успехи Украины могут свести на нет стремление Ирана, он попытается всячески сопротивляться этому. И именно для этого страна, скорее всего, будет продолжать военную поддержку России в ближайшие месяцы. Чтобы власти Владимира Путина в Кремле ничего не угрожало.

Иранские дроны – цветочки. В этом убежден военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что Украину ожидает гораздо больше проблем, когда Иран будет поставлять России еще и ракеты.

На фоне помощи Ирана России, американский политолог Рамис Юнус поделился прогнозом, получит ли Украина наконец-то дальнобойные ракеты. По его мнению, это может произойти в ближайшие недели. И этим вопросом занимается не только наша власть, но и международные партнеры.

Что касается самих иранских ракет, то они очень опасны. Известно, что до цели они могут долететь за 313 секунд. Речь идет о снарядах типа "Скад", способных за это время преодолевать 300 километров.

И сбивать такие ракеты украинской ПВО будет гораздо сложнее. А это связано с самой конструкцией снарядов. Ведь их основная часть в полете отделяется.

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